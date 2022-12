Devi pagare ancora bollo auto e tasse locali ma con lo stralcio paghi meno

Con la nuova sanatoria delle cartelle esattoriali del Governo, molti dei debiti dei contribuenti con gli enti pubblici saranno agevolati. Alcuni cancellati, altri ridotti di importo. Ma alcuni potrebbero rimanere a carico degli interessati.

Se hai un bollo auto diventato cartella tra il 2000 ed il 2015, non è detto che tu possa sfruttare il vantaggio della cancellazione automatica delle cartelle. Infatti il provvedimento ha subito un netto restyling a tal punto che proprio il bollo auto è una delle tasse che più di altre rischia di restare a carico del contribuente. Perché potrebbe non essere certo nemmeno lo stralcio.

Devi pagare ancora bollo auto, IMU, TARI e qualsiasi altra tassa diversa da quelle statali

La sanatoria delle cartelle esattoriali del Governo entra nel vivo, anche se accompagnata da tanti dubbi e tante incertezze. Per esempio, c’è il nodo avvio della cancellazione delle cartelle. Il provvedimento che il Governo ha introdotto con cancellazione automatica delle cartelle tra il 2000 ed il 2015, è la parte più contraddittoria della sanatoria. Ed è quella dove i contribuenti stanno incontrando più difficoltà interpretative. Devi pagare ancora bollo auto, oltre a tutte le altre tasse o tributi locali, anche se inferiori a 1.000 euro.

Il problema è che la cancellazione d’ufficio è stata modificata tra bozza della Legge di Bilancio e testo definitivo. Il ruolo degli enti locali a cui i balzelli erano dovuti, ha assunto maggiore rilevanza. Devi pagare ancora il bollo auto alla Regione se questa non decide di far rientrare il credito vantato nello stralcio.

Rottamazione, stralcio e cancellazione

Non pagherai i debiti nei confronti delle Agenzie Fiscali, delle amministrazioni dello Stato o delle gestioni pubbliche previdenziali, se al di sotto dei 1.000 euro e se diventati cartella esattoriale entro il 2015. Per le altre niente cancellazione e quindi dovranno pagare i debiti anche più vecchi quanti li hanno nei confronti dei Comuni, delle Regioni e di Enti diversi da quelli prima citati. Saranno gli enti locali o quelli che non rientrano nella definizione di statali, a stabilire se concedere lo stralcio. Infatti la cancellazione automatica delle cartelle non è stata prevista. Potrai godere dello stralcio quindi, che significa sconti su sanzioni e interessi. Ma dovrai pagare ancora le cartelle. E sul bollo auto la situazione interessa tutti i contribuenti.

Infatti non esiste bollo auto che non abbia nella Regione l’organismo competente per l’incasso. Il bollo auto si paga alla Regione. Ed è una delle tasse che normalmente è al di sotto dei 1.000 euro. Ma questo non servirà per far rientrare il balzello nella cancellazione, come invece accadrà all’IRPEF per esempio, o ai contributi non versati all’INPS.