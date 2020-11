Puntare sul franco svizzero contro lo yen per un forte rialzo di medio termine?

Il cambio franco svizzero yen ha chiuso la settimana di contrattazione a 114,65 -0,20%. Da inizio anno ha segnato il minimo a 108,70 ed il massimo a 117,88. Cosa potrebbe accadere da ora in poi? Fra il 2015 ed il 2016, le quotazioni si sono portate da 139,15 a 101,84. Ci sono possibilità di vedere ritorni verso area 139,15? Negli ultimi 4 anni, le quotazioni intorno all’area 106 sembrano aver trovato un punto di supporto e ripartenza.

Andiamo a capire quali siano gli swing in corso da monitorare e i punti di allerta sia al rialzo che al ribasso e quali previsioni possono essere fatte sia di breve che di medio lungo termine. Il recente massimo di 116,11 ha testato un’importante trend line che parte dai massimi degli ultimi 3 mesi ed ora i prezzi sembrano diretti verso il supporto in area 114. Nuovi rialzi di breve e lungo termine solo con chiusura settimanale superiore ai 115,96. Al momento quindi evitare di aprire posizioni al rialzo di breve termine.

Per il lungo termine, ovvero dal time frame mensile al trimestrale, la situazione è diversa. Sia i pattern analizzati che gli oscillatori/indicatori di conferma sono tutti orientati al rialzo e quindi questo ci fa ritenere che il ritracciamento degli ultimi giorni potrebbe avere vita breve. I primi supporti sono 113,27 e se questo verrà rotto al ribasso in chiusura settimanale, il successivo obiettivo verrà posto in area 112,10. Anche un movimento fino a questi prezzi non andrebbe a cambiare la struttura di medio lungo termine. che è retta al rialzo dal livello di 111,82.

Strategia di investimento

Comprare in chiusura settimanale superiore ai 115,96 per obiettivi di medio termine (1/3 anni) in area 139,15. Al momento si consiglia di attendere quindi sviluppi “a bordo campo”. Come al solito si procederà per step.

Approfondimento

