Pulire casa velocemente e a fondo: hai mai provato questi 5 trucchi economici dei professionisti del pulito?

Quanti soldi spendiamo ogni volta per detersivi e strumenti di pulizia vari? Con un po’ di oculatezza potremmo risparmiare. Ci sono risorse della casa inaspettate, che potrebbero garantire lo stesso risultato delle soluzioni commerciali. Vediamo come occuparci adeguatamente delle faccende domestiche senza spendere una fortuna.

Le pulizie di casa sono un impegno che non si può rimandare. Prima o poi andranno svolte, se non si vuole vedere la propria abitazione invasa da polvere e sporco. Tuttavia, prevedono di solito un esborso economico non indifferente. Pensiamo ai soli detersivi, quanto ci possono costare. Ma anche altri prodotti come sgrassatore, spray per le superfici e mangia polvere. Se volessimo mettere da parte qualche euro in più, dovremmo invertire la rotta. Con un po’ di attenzione e i consigli odierni, scopriremo come quello che abbiamo in casa è già sufficiente per pulire ogni stanza. Ci riferiamo ai rimedi naturali e ad alcuni oggetti che usavamo per tutt’altro scopo. Ecco di quali parliamo e come servircene al meglio.

Ecco come pulire casa velocemente e a fondo con 5 trucchi attenti al risparmio

Il primo suggerimento riguarda l’uso di un prodotto del bagno per l’igiene orale. Parliamo del dentifricio, che diventa un alleato importantissimo in tante occasioni. Infatti, oltre a rimuovere le tracce di muffa, contribuisce a eliminare il calcare della doccia o sulle piastrelle. Un altro trucchetto è quello di servirsi dell’oggetto complementare, ovvero lo spazzolino. Prendine uno vecchio e fallo bollire nell’acqua calda per dieci minuti per prepararlo all’uso. Infine, togli le setole nel mezzo e sfruttalo per raggiungere le fessure e gli angoli nascosti.

Per pulire casa velocemente e a fondo non si può trascurare nemmeno la doccia. Al riguardo, ti basterà diluire dell’aceto bianco in acqua e versare la soluzione in un sacchetto. Avvolgi il contenitore attorno al soffione e attendi una notte, prima di rimuovere lo sporco ostinato. Se hai dei figli, poi, potresti scommettere sull’efficacia dello shampoo per bambini. È utile per intervenire su vestiti, asciugamani e biancheria del letto. Per utilizzarlo, immergici un panno inumidito e strofinalo delicatamente sulle zone da trattare. Un ultimo problema, più frequente di quel che pensi, è il cigolio delle porte. Puoi risolverlo spruzzando un po’ di olio da cucina sui cardini. Li lubrificherà, azzerando quel rumore fastidioso per le tue orecchie.

Meno spese sui detersivi con questi consigli per fare economia

Visti i costi dei detergenti, è normale pensare a dei metodi per risparmiare. Un consiglio è quello di indirizzarsi sui prodotti multiuso. Acquistando un detersivo per ogni parte della casa si spenderebbe davvero molto. Per cui, si può provare a scegliere quelle soluzioni che vanno bene su più superfici. Anche il semplice sapone per piatti può risultare utile in più circostanze. Considera, poi, di fare gli acquisti in un negozio alla spina vicino a te. Di solito i prodotti qui si trovano a buoni prezzi, vista l’assenza delle spese d’imballaggio.