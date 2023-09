Affari in amore a gonfie e vele per 3 segni zodiacali: chi sono i più fortunati del mese?

Deluso perché l’estate non ti ha fatto conoscere l’anima gemella? Non scoraggiarti, settembre potrebbe essere il tuo mese.

Spesso, quando ci accorgiamo che è un periodo no oppure siamo insoddisfatti di qualcosa, capita di soffermarsi a leggere l’oroscopo.

C’è chi crede profondamente all’influenza dei pianeti e chi invece legge le previsioni astrali velocemente solo per curiosità, ma tanti danno un’occhiata.

Due, di solito, gli aspetti su cui si sofferma maggiormente l’attenzione: amore e soldi.

Alcuni sognano di entrare in un nuovo business e guadagnare il doppio per essere più tranquilli economicamente mentre altri desiderano la fortuna in amore.

Un sentimento che vale oro

In effetti, non sono solo i soldi a portare ricchezza: anche avere a fianco la persona giusta conta molto.

Ed è per questo che, quando finalmente la incontri, ti senti come un mitico pirata che ha scovato il tesoro che inseguiva da anni.

Ebbene, buone notizie per gli inguaribili romantici: settembre sarà un mese particolarmente caratterizzato dall’amore.

Di solito, dopo l’estate si abbandonano le speranze perché è nei mesi di vacanza che si moltiplicano possibilità e occasioni di conoscere persone nuove.

In realtà, con il nuovo allineamento dei pianeti, anche settembre si rivela carico di novità e prevede affari in amore a gonfie e vele per 3 segni zodiacali.

Non resta dunque che scoprire se anche tu hai qualche chance in più di trovare l’anima gemella.

Affari in amore a gonfie e vele per 3 segni zodiacali: chi sale sul podio questo mese?

I primi a beneficiare di una maggior fortuna nella ricerca alla conquista del vero amore sono i nati sotto il segno del Cancro.

Caratterizzati nella loro natura più profonda da un’affettuosità e una dolcezza uniche, cercano di conseguenza relazioni intense e profonde.

Attenzione però a non ragionare solo sulle affinità.

Spesso infatti, il vero amore si nasconde in qualcuno che è molto diverso da noi e proprio perché inaspettato, sarà decisamente più bello da vivere.

Secondo segno fortunato del mese in corso è quello del Leone: il carisma che lo contraddistingue brillerà più di quanto non abbia fatto finora.

E, si sa, la fiducia in sé stessi è fondamentale per conquistare l’uomo o la donna dei propri sogni.

Pronti a fare strage di cuori, i nati del segno potrebbero trovare anche il partner definitivo dopo un mese ricco di grandi avventure.

L’ultimo segno zodiacale che avrà la fortuna dalla sua parte in tema di sentimenti è quello dei Pesci.

Da veri sognatori quali sono, non vedono l’ora di vivere una favola romantica e questo è lo spirito giusto per approcciarsi ai prossimi appuntamenti.