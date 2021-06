Realizzare un sugo da sogno pronto in 5 minuti è possibile con 3 ingredienti e pochissima spesa

Durante l’estate ci si trova spesso a dover preparare un piatto in poco tempo. Magari quando si torna a casa troppo tardi dal mare o dall’aperitivo, e magari non si hanno neppure troppi soldi da spendere.

Perciò, ecco la soluzione perfetta quando si ha poco budget, poco tempo, ma molta fame.

Infatti, realizzare un sugo da sogno pronto in 5 minuti è possibile, con 3 ingredienti soltanto e pochissima spesa.

Paté di olive nere

Le protagoniste di questa semplicissima ricetta sono le olive nere, un prodotto economico e davvero buono. Essendo di per sé poco costose, ci si può permettere si spendere anche qualche soldo in più per comprarle di qualità migliore.

Il procedimento è davvero facile e il risultato squisito. Inoltre, questo condimento è perfetto sia per condire la pasta fredda che per un primo caldo.

Ingredienti per 500 grammi di pasta

olive nere denocciolate 300 gr;

burro 75 gr;

origano secco q.b.

Procedimento

Prima di buttare la pasta bisogna mettere il burro fuori dal frigo per farlo ammorbidire.

Quando l’acqua bolle e si cala la pasta, si può procedere alla realizzazione del sugo.

Scolare le olive nere e metterle in un recipiente adatto al frullatore ad immersione. Aggiungere il burro ammorbidito, una tazzina d’acqua di cottura, una presa di sale e un pizzico di origano.

Frullare tutto, fino ad ottenere una consistenza soda e cremosa.

A questo punto, quando la pasta è pronta, si può scegliere come procedere. Se si vuole realizzare un primo freddo, scolare la pasta, passarla sotto l’acqua fredda e condirla con il paté, magari aggiungendo un filo d’olio. Se invece si vuole un primo caldo, basterà tenersi da parte un pochettino d’acqua di cottura per amalgamare meglio il paté con la pasta. Tuttavia, non c’è bisogno di utilizzare un’altra padella per mantecare la pasta, ma sarà sufficiente amalgamare il tutto nella stessa pentola a fuoco spento.

Perciò ecco perché realizzare un sugo da sogno pronto in 5 minuti è possibile, con 3 ingredienti soltanto e pochissima spesa.