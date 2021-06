Tutti abbiamo sul nostro computer dei file personali che non vogliamo che gli altri leggano. Questi contengono informazioni sul nostro stipendio, password personali o foto private. Ma se il computer viene usato da più persone in famiglia, il rischio che qualcuno vada a curiosare c’è sempre. E l’unico modo per assicurarsi la propria privacy è criptarli.

Solo sentendo questa parola la maggior parte delle persone va nel panico. Pensando si tratti di qualcosa di difficile che solo i più esperti sanno fare. Ma in realtà non servono strani programmi o codici particolari. Basta usare uno stratagemma alla portata di tutti. Così si possono proteggere tutti i file che vogliamo in poche mosse.

Proteggiamo i nostri file privati sul pc dai ficcanaso con questo pratico stratagemma

Questo metodo può essere utilizzato davvero da tutti. Non serve essere pratici di tecnologia o maghi del computer. Basterà avere un programma che abbiamo tutti sul pc. Un programma di gestione archivi che usiamo tutti i giorni per aprire file .zip o .rar. Il più utilizzato è sicuramente WinRAR. Ed è proprio con questo programma che proteggeremo i nostri file.

Prima di tutto creiamo una cartella

Facciamolo anche se vogliamo proteggere un solo file. Spostiamo il file sul desktop. Cliccando sul tasto destro in un qualsiasi punto selezioniamo “Nuovo”, “Cartella”. Ora rinominiamola come preferiamo e spostiamo il file da proteggere all’interno. Basta cliccarci sopra e trascinarlo sulla cartella. Ora clicchiamo con il tasto destro sulla cartella. E selezioniamo la voce “Aggiungi a un archivio”, o “Add to archive” se la lingua impostata è l’inglese.

Si aprirà una finestra con i parametri. Non cambiamo nulla, così si creerà un archivio in formato .rar che è quello che ci serve. Ma clicchiamo sul tasto in basso a destra con scritto “Imposta parola chiave” o “Set password”. Inseriamo la nostra password nei due campi disponibili. Poi mettiamo la spunta nella casellina “Cifra anche le informazioni sui file”. O se in inglese “Encrypt file names”. E il gioco è fatto. Ora possiamo cancellare la cartella normale e conservare l’archivio protetto!

Ecco quindi, proteggiamo i nostri file privati sul pc dai ficcanaso con questo pratico stratagemma. Ora i nostri file sono al sicuro. Possiamo anche trasferire l’archivio su una penna USB e conservarla. Molto utile per conservare le password in un posto sicuro.

Approfondimento

