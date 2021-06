Nell’ultimo anno, in seguito ai vari bonus ristrutturazione concessi dal Governo, in molti stanno valutando o hanno cominciato a sistemare la propria abitazione.

Infatti, sfruttando questi bonus sarà possibile ristrutturare la propria casa risparmiando molto denaro.

Tra gli interventi che rientrano nei bonus c’è il rifacimento della facciata e del colore dell’abitazione. Il colore, infatti, è il primo elemento che salta all’occhio quando si è di fronte ad una casa.

Quando arriva il momento di scegliere il colore della facciata, però, in molti si confondono e si fanno prendere dal panico.

Infatti, non tante persone sanno quale è il colore più adatto a seconda delle varie tipologie di abitazione.

Per donare all’edificio una immagine gradevole è necessario scegliere bene al colore e prestare molta attenzione ai dettagli.

Dietro alla scelta del colore, infatti, si nascondono diversi fattori come lo stile architettonico, le dimensioni dell’abitazione e l’ambiente.

Il pantone da cui scegliere il colore esterno dell’abitazione, tuttavia, è molto ampio. Ecco come scegliere il colore esterno per una casa bella da fare invidia.

Casa di campagna

Quando si tratta di case di campagna siamo di fronte ad abitazioni meno vincolate dal punto di vista urbanistico.

Per mimetizzare l’abitazione con l’ambiente circostante si cercherà di scegliere colori già presenti nei dintorni.

Saranno ottimi colori che variano dal terra al sabbia sino al marrone e al rosso. I colori chiari saranno in grado di aumentare la luminosità dell’edificio, al contrario quelli scuri tenderanno a contenerne le dimensioni.

Per le case di montagna saranno perfetti il grigio e il bianco.

Ecco come scegliere il colore esterno per una casa bella da fare invidia

Per le case moderne, villette o edifici a schiera, sarà ottimo utilizzare un colore che ne esalti lo stile architettonico.

Solitamente verranno utilizzati due colori, uno per l’edificio e l’altro per gli infissi. Nel caso di infissi già colorati sarà necessario scegliere un colore esterno che si abbini bene per evitare un contrasto eccessivo.

Nelle case moderne e in quelle di località marine molto frequente è l’utilizzo di colori accesi.

Per le abitazioni di mare, poi, spesso si usa anche decorare l’esterno.

Dimore antiche

Chi possiede una casa storica, invece, dovrà fare riferimento ai colori previsti dal piano del colore previsto dal Comune. Infatti, ogni variazione sul colore dovrà essere approvata.

Il pantone sarà principalmente legato ai colori appartenenti alla cultura locale, solitamente giallo o beige.

Prima di iniziare i lavori, poi, sarà necessario informarsi presso il proprio Comune di residenza.

Per abbellire la propria casa in modo economico si consiglia questa lettura.