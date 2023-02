Problemi di forfora? Tutti a caccia degli antichi rimedi etnici. Ecco quelli indiani e africani

Quasi tutti hanno sofferto almeno una volta del problema della forfora. Alcuni rimedi tradizionali e poco noti ci vengono in aiuto.

La forfora si forma quando la pelle produce in modo eccessivo delle cellule morte. Queste si accumulano e si disgregano in piccole scaglie bianche o grigie che si notano anche sulle spalle.

Perché si forma la forfora

Ciò può capitare a causa di un’eccessiva produzione di sebo o dipendere dalla dermatite seborroica, una condizione infiammatoria del cuoio capelluto.

Anche la presenza di un fungo chiamato Malassezia sul cuoio capelluto provoca la forfora. Questo fungo è normalmente presente, ma in alcune persone può causare irritazione eccessiva e formazione di forfora.

In quale periodo dell’anno si forma la forfora

La forfora può verificarsi in qualsiasi momento dell’anno. Tuttavia, il clima secco dell’inverno, l’aria secca e il calore artificiale all’interno delle case può contribuire alla sua formazione. Aumenta la desquamazione della pelle e la formazione di forfora.

Allo stesso modo il caldo e l’umidità in estate, la sudorazione eccessiva e l’accumulo di sebo possono causare la crescita di funghi e batteri sul cuoio capelluto. Tutto ciò può portare alla formazione di forfora. Così, si hanno problemi di forfora? Tutti a caccia degli antichi rimedi africani e indiani.

3 rimedi naturali per ridurla

Per fortuna ci sono diversi rimedi naturali per trattare la forfora. Uno dei più comuni è l’olio di cocco. Contiene acido laurico, che ha proprietà antimicrobiche e antimicotiche. Basta applicare l’olio di cocco sul cuoio capelluto prima di andare a dormire e lasciarlo in posa per tutta la notte. Ciò può aiutare a ridurre la forfora.

L’aloe vera è un altro rimedio naturale. La pianta contiene enzimi proteolitici che possono aiutare a esfoliare il cuoio capelluto e rimuovere la forfora. Si applica il gel di aloe vera direttamente sul cuoio capelluto, lasciandolo in posa per 30 minuti. Poi si lavano i capelli con acqua tiepida.

Il rimedio delle nonne è l’aceto di mele, noto per le sue proprietà antibatteriche e antifungine. Mescoliamo quantità uguali di acqua e aceto di mele. Da utilizzare per risciacquare i capelli dopo lo shampoo. L’acido acetico presente nell’aceto di mele può aiutare a rimuovere le cellule morte della pelle dal cuoio capelluto e bilanciare il pH del cuoio capelluto.

Problemi di forfora? Tutti a caccia dei rimedi etnici indiani e africani

Ci sono dei rimedi tradizionali utilizzati da popolazioni indigene per combattere la forfora.

Il tè nero e succo di limone è uno dei rimedio indiano. Basta mescolare una tazza di tè nero forte con le bucce di un limone e applicarlo sul cuoio capelluto. Poi lasciare agire per 20-30 minuti prima di risciacquare i capelli.

Appartiene alla tradizione africana la radice di zenzero. Questa viene tritata e applicata sul cuoio capelluto per ridurre la forfora.

In alcune parti del Mondo utilizzano le foglie di guava. Si schiacciano e si applicano sul cuoio capelluto. Si pensa che le proprietà antibatteriche e antifungine delle foglie di guava aiutino a prevenire la crescita di funghi e batteri, che possono causare la forfora.

Tuttavia, la maggior parte di questi rimedi non sono stati sottoposti a studi scientifici che ne confermano la validità.