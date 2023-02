Bastano meno di 2 euro per preparare queste ricette: sono sane e sfiziose, serviamole oggi a pranzo o cena

Ecco le migliori idee per primi e secondi piatti svuota frigo, leggeri e golosi da preparare per cena anche quando si ha poco tempo.

Tra le cose che gravano sul bilancio settimanale del portafoglio c’è sicuramente la spesa. Naturalmente si tratta di un passaggio fondamentale, ma è anche vero che spesso la situazione sfugge un po’ di mano. Alzi la mano chi non si è mai ritrovato con il carrello o il cestello pieni zeppi quando invece avrebbe dovuto comprare solo due cosine. Questo accade prima di tutto perché spesso ci lasciamo trascinare dalle offerte e dagli sconti che catturano l’attenzione e si presentano come irresistibili.

Ma c’è anche da considerare che quando si tratta di decidere cosa mangiare in famiglia, solo in rarissimi casi si è tutti d’accordo. Ad ogni cena si ripresenta la stessa storia: chi vuole il primo e chi solo il secondo, chi è vegetariano e chi no. Insomma, per accontentare tutti capita di passare al supermercato quasi ogni sera per recuperare qualcosa che ci siamo persi nella grande spesa settimanale. Fortunatamente, sono ancora una volta i ricettari a correre in nostro soccorso con alcune idee per creare piatti gustosi, ma semplicissimi e a basso prezzo. In effetti, bastano meno di 2 euro per preparare queste ricette sane e golose che metteranno d’accordo tutta la famiglia.

Pasta o riso?

Partiamo dal presupposto che il pranzo in ufficio è sempre molto veloce e a volte addirittura si salta se la mole di impegni lo richiede. Arriviamo alla sera particolarmente affamati e quindi la prima cosa che viene in mente per colmare il vuoto è un bel piatto di pasta. Sarebbe meglio puntare sulla quota proteica e preferire un secondo piatto, ma se la fame proprio non sente ragioni, ecco cosa fa al caso nostro.

Innanzitutto, se proprio vogliamo evitare la pasta, buttiamoci sul risotto. Anziché però ricorrere al classico zafferano o al burroso risotto alla parmigiana, facciamo quello con i piselli. Che siano in scatola o surgelati poco importa: uniti alla crescenza danno vita ad un piatto cremoso, proteico e saporito: una vera chicca.

Bastano meno di 2 euro per preparare queste ricette sane, semplici e veloci

Visto che siamo ancora in stagione, per le serate più fredde non c’è niente di meglio che una bella vellutata di ceci. Lasciamo in ammollo i legumi durante l’arco della giornata, così che una volta rientrati dovremo solo scolarli e frullarli nel mixer con del brodo vegetale.Se invece proprio non sappiamo resistere alla pasta, potremmo provare dei sughi fai da te a base di verdura, pronti in soli 10 minuti. Oltre ad essere più leggeri, ci consentiranno di smaltire costantemente le verdure in eccesso, senza aspettare che invecchino in frigorifero.

Ad esempio, anziché cucinare le classiche pappardelle al ragù, prepariamo un condimento di zucchine, cipollotto, peperoni e pomodorini. Per quanto invece riguarda le orecchiette, oltre che con le cime di rapa, stanno bene anche con acciughe e cime di cavolfiore. Un piatto equilibrato e completo, perfetto per una cena sostanziosa ma light. Infine, se comunque preferiamo cenare con un secondo piatto, largo alle verdure al forno, al vapore, in padella o in friggitrice ad aria. Da accompagnare con polpette di carne o pesce o anche con una semplicissima frittata.