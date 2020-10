Quest’oggi, il team di ProiezionidiBorsa vuole raccontarvi una piccola ma incredibile curiosità che riguarda uno degli alimenti più famosi. Chi non ha mai preparato, ordinato o visto un bel panino con hamburger e patatine, arricchito da una bella “spruzzatina” di ketchup? Ebbene, questa salsa tanto amata in America ma che in breve tempo ha conquistato il mondo intero, ha una storia alquanto bizzarra alle spalle. Innanzitutto, però, seppur conosciutissimo, cerchiamo di dare una giusta definizione al ketchup.

Origini

Il ketchup è una salsa agrodolce a base di pomodoro, aceto, zucchero e spezie. È povera di grassi, possiede un potere calorico medio-basso ed è originaria della Cina meridionale. Inizialmente, aveva una ricetta totalmente differente da quella attuale. Infatti, il ketchup era costituito da una base di pesce fermentato in salamoia, soprattutto acciughe sotto sale. Dunque, anche se nell’immaginario comune il ketchup è una creazione statunitense e a base di pomodoro è anche giusto sottolineare l’origine completamente differente. Nel corso degli anni, moltissimi sono stati i cuochi che ne hanno modificato preparazione ed ingredienti. Fino ad arrivare al 1812, quando a Filadelfia, nacque il primo ketchup moderno, grazie alle abilità di James Mease. Tuttavia, a farne un successo fu Henry J. Heinz che cominciò a produrla nella sua azienda e da allora è cominciata l’ascesa del prodotto nell’economia mondiale.

Prima venduto come medicinale e adesso tra gli alimenti più famosi

Sapevate che il tanto amato ketchup è stato impiegato anche nel campo della medicina? La storia narra che nel 1835, il Presidente del Dipartimento medico della Willoughby University in Ohio, il Dottor John Cook Bennett, decise di utilizzare il ketchup per combattere alcuni fastidi intestinali come le indigestioni e la dissenteria. Trasformato addirittura in pillole e venduto anche discretamente, nonostante non ci fossero dei riscontri scientifici, il prodotto venne usato come rimedio medico fino al 1850, quando si scoprì, invece, l’effetto lassativo dei pomodori.

