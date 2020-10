I mancini, si sa, sono stati spesso visti di cattivo occhio nel corso della storia. Spesso costretti a cambiare la mano con cui scrivevano, i mancini si sono distinti per capacità militare, inventiva e creatività nel corso dei secoli che hanno attraversato la storia.

E se vi dicessimo che ci sono stati tre mancini famosi che hanno plasmato la storia? Conosciamoli assieme.

Giulio Cesare

Uno dei fautori dell’Impero Roma, colui che attraversò il Rubicone e decretò un nuovo confine del neonato Impero Romano. Giulio Cesare fu anche uno dei primi a gettare una base di alleanza con Cleopatra in Egitto, divenendone l’amante, e assoggettando tutta la Gallia e buona parte della Germania come la conosciamo.

Napoleone Bonaparte

Il corso più “piccolo” della storia. Bonaparte ha preso molto del suo operato dagli imperatori romani e ha saputo combattere con forza per ottenere quello che poi è divenuto il suo impero, addirittura incoronandosi da solo la notte di Natale, come Carlo Magno. Se oggi guidiamo tutti a destra lo dobbiamo inoltre a lui che, da mancino, faceva spostare il suo esercito a seconda di dove portava la spada.

Leonardo Da Vinci

Ultimo ma non meno importante. Uno dei padri della scienza e dell’inventiva italica, nonché anatomista, botanico, disegnatore e astronomo. Con la sua vita, Leonardo da Vinci ha saputo coniugare l’esperienza dell’uomo rinascimentale con la tecnica dell’inventore moderno. Grazie a lui oggi ci sono invenzioni che non penseremmo mai, come per esempio il sottomarino o l’elicottero.

Questi tre mancini famosi che hanno plasmato la storia sono solo alcuni dei fautori del destino dell’Europa e di come la conosciamo. Senza di loro infatti, molte cose sarebbero state diverse e forse non ci sarebbero state affatto. Il loro contributo nella storia contemporanea è fondamentale e ci ha donato la civiltà che conosciamo bene oggi nella quale viviamo.