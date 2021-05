Di tutti gli strumenti e oggetti presenti dentro casa sono molto pochi quelli ad avere una vita lunga. La maggior parte infatti è pensata per servire per un periodo limitato, aiutare in quello per cui è stata progettata e poi pronta per essere buttata. Eppure, anche se effettivamente ad un certo punto finiranno nella spazzatura, ci sono moltissime cose che se sapute utilizzare possono incredibilmente donarci un ultimo aiuto prima di essere gettate. Come il caso che vedremo oggi. Infatti prima di buttare via le magliette della salute vecchie aspettiamo di conoscere questo geniale trucco di pulizia di cui sono protagoniste.

Non solo per il freddo

Chiunque sia cresciuto con una madre o una nonna molto protettiva sarà sicuramente pieno di magliette della salute nel proprio armadio. Ed effettivamente questi indumenti sono veramente efficaci per prevenire raffreddori e colpi di freddo, e per questo in tanti trasmettono questa accortezza anche ai propri figli. Inevitabilmente anche queste canottiere con gli anni subiscono i segni del tempo, e arriva un momento in cui non possono essere più indossate. Ed è proprio qui che viene il bello. Infatti prima di buttare via le magliette della salute vecchie aspettiamo di conoscere questo geniale trucco di pulizia di cui sono protagoniste.

Vetri brillanti

Pulire casa non è sempre una passeggiata. Difatti ci sono alcuni punti che non si riescono a liberare da aloni e macchie, nonostante tutto lo sforzo e il tempo che ci possiamo dedicare. Questo perché alle volte per ottenere ottimi risultati è necessario conoscere qualche segreto, che di solito solo i più esperti sanno. Come ad esempio le nostre nonne. Da loro potremmo infatti scoprire che spesso lo strumento migliore per pulire è quello che meno ci aspettiamo. Prendiamo ad esempio i vetri delle finestre. Per eliminare le impronte, i residui di umidità e le macchie ci rendiamo conto alle volte di come un panno non sia esattamente lo strumento giusto da utilizzare.

Poco tempo fa ad esempio avevamo presentato qui come fare per risolvere questo problema nella doccia, servendosi dei fogli di giornale. Oggi vogliamo presentare un’altra soluzione, ancora più sorprendente ed efficace. Sicuramente avremo già capito. Ci riferiamo proprio alle magliette della salute e alle canottiere ormai pronte per essere buttate. Il cotone e i materiali di cui sono fatti questi indumenti si rivelano perfetti per lucidare i vetri ed eliminare tutte le impurità. Ridonando alla casa una brillantezza ormai dimenticata, proprio perché la luce del sole riuscirà finalmente a passare al meglio. Utilizzando un prodotto adeguato e servendosi di questi vecchi capi per applicarlo, non potremo credere ai risultati che si otterranno. Ecco dunque perché prima di buttare via le magliette della salute vecchie aspettiamo di conoscere questo geniale trucco di pulizia di cui sono protagoniste.