Passano le settimane ma la meta del viaggio borsistico delle azioni Prismi è ancora molto incerta. Da metà marzo, infatti, sono passati due mesi e quanto scritto nel report del nostro Ufficio Studi non è cambiato di una virgola.

Prima di procedere vogliamo evidenziare che il controvalore medio giornaliero scambiato si aggira sui 50.000 euro. Si capisce, quindi, come il prezzo possa essere molto sensibile, cioè volatile, ad acquisti/vendite di poche migliaia di euro. In casi come questi si può andare incontro a enormi guadagni, ma anche a enormi perdite. Verificare, quindi, prima di ogni investimento il controvalore medio scambiato al giorno e verificare che la volatilità sia compatibile con il proprio profilo di rischio.

Passano le settimane ma la meta del viaggio borsistico delle azioni Prismi è ancora molto incerta: Le indicazioni dell’analisi grafica

Prismi (MIL:PRM) ha chiuso la seduta del 17 maggio a quota 1,325 euro in rialzo del 2,32% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

La tendenza in corso è ribassista, ma il supporto in area 1,28 euro sta frenando egregiamente ulteriori ribassi. Come si vede dal grafico, infatti, sono ormai otto settimane che le quotazioni si appoggiano a questo livello.

Una chiusura settimanale inferiore a 1,28 euro farebbe accelerare al ribasso verso il I obiettivo di prezzo in area 1,17 euro. Gli obiettivi successivi sono indicati in figura.

Qualora, invece, dovessimo assistere a una chiusura settimanale superiore a 1,35 euro, allora le quotazioni partirebbero rapidamente al rialzo.

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile

Con il supporto di un segnale di acquisto di BottomHunter la proiezione in corso è rialzista, ma non riesce a decollare a causa della forte resistenza in area 1,47 euro. Una chiusura mensile superiore a questo livello aprirebbe le porte a una continuazione del rialzo fino agli obiettivi indicati in figura. Teoricamente il titolo potrebbe andare incontro a un rialzo di circa il 180% rispetto ai livelli attuali.

Va notato che al momento lo Swing Indicator si trova in posizione neutrale.

Visto che sono 8 mesi che le quotazioni non riescono a scattare al rialzo, un segnale di vendita di uno dei nostri indicatori potrebbe segnare l’inizio di una nuova profonda fase ribassista.