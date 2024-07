Solitamente la prima settimana tende a dettare “le sorti” dell’intero mese. Cosa accadrà da ora a venerdì? Quale tendenza verrà delineata? Ricordiamo che i mercati europei sono distanti del 5% circa dai massimi annuali, mentre Wall Street è sui massimi. Quali sono le nostre previsioni sui mercati azionari per i prossimi giorni?

Recenti raccomandazioni sulle azioni Tesla

Wells Fargo ha incluso Tesla nella sua lista di idee tattiche per il terzo trimestre, ma mantiene un rating Underweight (sottopesare) sul titolo. Gli analisti stimano una diminuzione delle consegne di veicoli a causa di una domanda ridotta e di riduzioni di prezzo meno efficaci. Prevedono un calo del 14% delle consegne nel 2024 rispetto all’anno precedente, con una stima di 1,55 milioni di veicoli consegnati. Le strategie di Tesla per aumentare la produzione sono limitate, e le riduzioni di prezzo hanno portato a un calo del 9% delle vendite nonostante gli sconti.

Wells Fargo prevede che le prestazioni commerciali di Tesla peggioreranno, con una diminuzione del 44% degli utili per azione nel 2024. La banca esprime preoccupazioni sulla domanda di mercato e sulla redditività del prossimo modello 2. In Cina, Tesla affronta una forte concorrenza e sta perdendo quote di mercato a favore di concorrenti locali come BYD.

Sebbene Tesla sia apprezzata per la sua tecnologia, come il Robotaxi previsto per agosto, Wells Fargo ritiene che la tecnologia per veicoli completamente autonomi sia ancora lontana e dubita dell’efficacia dell’approccio di Tesla che si basa solo sulle telecamere. Gli analisti prevedono entusiasmo prima dell’evento, ma temono un calo del valore del titolo se le aspettative non saranno soddisfatte.

Previsioni sui mercati azionari per i prossimi giorni: come mantenere il polso della situazione

La seduta di contrattazione del giorno 1 luglio ha chiuso ai seguenti prezzi:

Dax Future

18.490

Eurostoxx Future

4.972

Ftse Mib Future

33.927

S&P500

5.475,10.

Il quadro tecnico, nonostante gli alti e bassi degli ultimi giorni, continua a rimanere invariato. INfatti, la tendenza è ribassista in Europa e rialzista a Wall Street. Cosa potrebbe far ritornare la tendenza rialzista sui mercati europei? Chiusure di questa settimana superiori a:

Dax Future

18.695

Eurostoxx Future

5.051

Ftse Mib Future

34.700.

Cosa potrebbe far iniziare una fase ribassista a Wall Street? Chiusure di questa settimana inferiori a:

S&P500

5.420.

Come potrebbe essere il mese di luglio secondo la statistica

Luglio apparentemente sembra un mese ideale per investire long. Tutti gli anni presidenziali, infatti, presentano un rendimento positivo. Se, invece, andiamo a guardare alla probabilità che l’investimento sia positivo, le cose cambiano. Vediamo, infatti, come mentre nel primo anno presidenziale la probabilità che sia positivo è del 75%, nel quarto (quello attuale) è minore del 50%. Negli altri due anni è del 60%.

Non ci resta che attendere gli eventi.

