Ecco dove investire in una casa in montagna per vivere in un posto paradisiaco a poco prezzo

L’acquisto di una casa in montagna è un sogno per molti, sia per le vacanze che come investimento a lungo termine. Tuttavia, i prezzi degli immobili nelle località montane possono variare significativamente a seconda della regione e della popolarità della destinazione. Analizziamo dove conviene di più comprare una casa in montagna in Italia.

L’acquisto di una casa in montagna può essere un ottimo investimento, sia per uso personale che per affitti turistici. La scelta della località dipende molto dal budget e dalle preferenze personali. Le destinazioni di lusso come Cortina d’Ampezzo e Madonna di Campiglio offrono esclusività e servizi di alto livello a costi elevati, mentre località come Roccaraso e Folgaria permettono di godere delle bellezze montane a prezzi molto più accessibili. Prima di prendere una decisione, è importante valutare attentamente tutte le opzioni e considerare sia i costi iniziali che quelli di mantenimento della proprietà.

Per coloro che cercano un’opzione più economica senza rinunciare alla bellezza delle montagne italiane, ci sono diverse località dove i prezzi sono significativamente più bassi. In località come Roccaraso, in Abruzzo, e Folgaria, in Trentino, i prezzi degli immobili sono molto più abbordabili, spesso inferiori ai 2.000 euro al metro quadro. Queste località offrono comunque ottime opportunità per gli amanti degli sport invernali e delle attività all’aperto.

Le località dai prezzi medi

Per chi cerca un compromesso tra lusso e convenienza, esistono numerose località montane con prezzi più accessibili. Secondo Idealista, in regioni come Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta, i prezzi per immobili medi variano tra i 3.300 e i 5.700 euro al metro quadro. Località come Bormio e Sestriere offrono un buon mix di infrastrutture e bellezze naturali a prezzi più contenuti rispetto alle destinazioni di lusso.

