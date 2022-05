Siamo oramai entrati nel vivo della stagione primaverile. Questo periodo dell’anno, infatti, oltre a regalarci i primi raggi di sole, porta anche sulle nostre tavole dei deliziosi esemplari di frutta e verdura, come ad esempio asparagi, agretti, fragole e cicorie. Tutte queste hanno dei preziosi quantitativi di fibra, vitamine e nutrienti che vale la pena conoscere. Per questo oggi parliamo di uno dei prodotti tipici di questo mese. Sono infatti poveri di calorie ma ricchi di gusto questi fiori primaverili perfetti per guarnire qualsiasi piatto. Scopriamo insieme quali sono e come possiamo prepararli a regola d’arte.

I fiori di zucca e il loro uso in cucina

Stiamo parlando dei fiori di zucca. Questi possono essere usati in vari modi. La maggior parte delle persone li ama nella loro veste di antipasto, ovvero ripieni e ripassati nella pastella. Questi possono essere sia cotti in padella o al forno, ma anche fritti in un abbondante giro di olio. Però si possono anche usare nei primi piatti, sia per i risotti che per la pasta. In alternativa possono anche rappresentare un ottimo contorno. Basta semplicemente saltarli in padella con un filo di olio e del cipollotto e guarnirli con delle lamelle di mandorle. Oppure possono essere un delicato ripieno sia per dei ravioli freschi che per delle torte salate.

Poveri di calorie e ricchi di gusto, questi ortaggi di stagione ricchissimi di calcio e fosforo sarebbero perfetti per la dieta

Scopriamo però quali sono i loro valori nutrizionali. Essendo naturalmente ricchi di fibre e di acqua, contengono ben poche calorie. Al loro interno infatti sono presenti 12 calorie per ogni 100 g. Inoltre, la loro composizione li renderebbe degli ottimi alleati contro la stitichezza. Sono poi totalmente privi di colesterolo e quindi potrebbero anche essere consumati da chi ha problemi del genere.

Essendo molto leggeri potrebbero rappresentare un valido aiuto per i regimi dimagranti, a patto ovviamente che non vengano sovrastati da altri ingredienti oppure fritti. Contengono poi molti nutrienti. I più notevoli sono sicuramente calcio e potassio. Il primo è importante per il benessere del nostro scheletro e dei denti. Il secondo invece è fondamentale per regolare i meccanismi energetici del corpo. Una sua mancanza, infatti, potrebbe portare a delle gravi conseguenze, come battito cardiaco irregolare e debolezza muscolare. Infine, ha anche una buona presenza di vitamina C, ottima contro apatia e indebolimento.

