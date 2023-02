Posto più sicuro sul treno, in autobus e in auto: sono questi i posti migliori per sedersi quando viaggiamo

I rischi fanno parte della vita di ogni giorno e vivere prevedendo ogni pericolo non è realizzabile. Alcuni esperti però hanno studiato i posti più sicuri di treno, auto e autobus in caso di incidente.

In aereo, ad esempio vengono considerati posti più sicuri quelli centrali collocati nella parte posteriore dell’aereo. Ecco quali sono, invece, le postazioni di treno, auto e autobus che garantirebbero una maggiore possibilità di uscire illesi in caso di impatto.

Posto più sicuro sul treno: vai verso il centro

Grazie al cielo gli incidenti ferroviari non sono all’ordine del giorno e c’è una probabilità assolutamente remota che ciò avvenga. È così comodo, poi, viaggiare in treno con le offerte mensili della Frecciargento e di Italo. Sarebbe un peccato rinunciare a questo mezzo di trasporto fra i più sicuri in assoluto. Secondo l’autore principale del Federal Railway Safety Act nel 1970, sarebbe preferibile sedersi nella parte centrale del treno. Sarebbe da evitare il vagone anteriore in caso di impatto con un altro convoglio. Da un rapporto francese sulle ferrovie, però, risulterebbero più frequenti i deragliamenti piuttosto che gli scontri frontali. Nei deragliamenti vengono soprattutto coinvolte le prime due carrozze e le ultime. Pertanto sarebbe meglio scegliere di sedersi due carrozze più indietro rispetto al centro del treno. In particolare dovremmo scegliere i posti del corridoio centrale perché al riparo dai vetri rotti del finestrino. Infine se possibile, dovremmo optare per i sedili di spalle alla direzione di marcia.

Quelli a sedere più sicuri in autobus

Se parliamo di autobus, il discorso cambia solo in parte. I posti migliori sono sempre lontano dal finestrino perché in caso di collisione ed incidente, i vetri potrebbero ferire il passeggero. Addirittura potrebbe esserci il pericolo che il passeggero venga espulso dal finestrino. I posti centrali e vicino al corridoio sono i migliori. Il posto peggiore è quello che spesso occupa il secondo guidatore o le guide in caso di autobus turistici. La posizione centrale e di spalle alla direzione di marcia potrebbe però costituire un problema per chi avesse mal d’auto.

I posti più sicuri in auto

Tutti sappiamo che i posti più sicuri dell’auto sarebbero quelli posteriori. Soprattutto il posto più infame perché senza spazio per distendere le gambe, ossia centrale sarebbe il più sicuro in assoluto. In realtà, secondo quanto riportato dal New York Times i posti posteriori sarebbero realmente i più sicuri se fossero montati dei dispositivi che regolano le cinture di sicurezza. Stiamo parlando dei pretensionatori e i limitatori di carico. I pretensionatori sono dispositivi che aumentano la tensione delle cinture di sicurezza in caso di incidente. I limitatori di carico, invece, funzionano al contrario: allentano la cintura quando la pressione del passeggero è talmente forte che potrebbe ferirlo. Questi dispositivi sono molto importanti in quanto una cintura di sicurezza che stringe troppo potrebbe causare danni allo sterno, al petto ed al torace per tutti gli over 13 anni. Quindi riassumendo i posti più sicuri in auto restano quelli dietro ma solo se sono montati pretensionatori e limitatori di carico. In caso contrario meglio i sedili anteriori dove questi dispositivi sono ormai di serie. Per i bambini fino ai 13 sempre meglio il posto posteriore.

Il posto più sicuro sul treno, in autobus e in auto? Ecco dove è meglio sedersi quando viaggiamo.