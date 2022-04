Concorsi, bandi e offerte di lavoro sono quasi all’ordine del giorno. Cercando di rimanere sempre informati sulle nuove notizie e capendo quali sono le date di scadenza e le domande da inoltrare, potremmo fare molto per noi stessi. Infatti, seguendo assiduamente bandi e concorsi aperti, potremmo capire se c’è il lavoro che fa per noi. In questo modo, avremo l’opportunità di ricoprire un ruolo che davvero ci piace e ci soddisfa. E, soprattutto, potremmo realizzarci a livello professionale, aspetto assolutamente non scontato nella vita di ognuno di noi.

Ecco alcuni bandi aperti al momento che potrebbero catturare la nostra attenzione e che potrebbero darci l’opportunità di avere il lavoro che vogliamo

Come abbiamo appena specificato, quindi, è fondamentale rimanere aggiornati sui diversi concorsi in atto. Solo così, infatti, potremo essere certi di controllare requisiti e scadenze per l’invio delle domande. E, di conseguenza, avremo la possibilità di ricoprire il ruolo professionale che desideriamo. Di alcuni concorsi che stanno per aprire o che sono già in atto avevamo parlato in passato. Per esempio, in questo nostro precedente articolo, avevamo indicato l’apertura prossima di un bando che molti stavano attendendo con trepidazione. O ancora, in un altro articolo, avevamo sottolineato la validità di questo concorso che potrebbe interessare molti di noi.

Poste Italiane apre le porte a nuovi lavoratori offrendo una proposta che potrebbe interessare molti e a cui si potrà accedere fino al 15 aprile

Oggi ci concentriamo, invece, su un’opportunità di stage, offerta proprio dall’Ente Poste Italiane. In questo caso, infatti, il tirocinio darà la possibilità di lavorare in un’azienda sicuramente grande e importante, che potrebbe aiutare moltissimi. Il concorso è aperto a tutti i neolaureati in:

Ingegneria Energetica;

Ingegneria Ambientale;

Matematica;

Statistica;

Ingegneria Elettrica;

Ingegneria Gestionale;

Economia.

Costoro avranno la possibilità di entrare a far parte di Energia di Postepay S.P.A., struttura dell’Ente Poste Italiane. Per accedere al concorso, si dovranno possedere i seguenti titoli da meno di 1 anno. Il tirocinio verrà portato avanti per 6 mesi, con tutors al fianco dei candidati che li aiuteranno a capire esattamente il lavoro nel dettaglio. Ci si potrà candidare presso la pagina Energy in Action entro il 15 aprile 2022. Dunque, Poste Italiane apre le porte a nuovi lavoratori che sicuramente potranno cogliere un’opportunità non da poco, entrando a contatto con un mondo che potrebbe rappresentare il loro futuro.

