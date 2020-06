Posso fare un bonifico a me stesso? Questa è una domanda che i titolari di più conti correnti si pongono spesso quando intendono trasferire dei soldi da un conto ad un altro. Qui di seguito vi spieghiamo come procedere.

Un esempio di bonifico a se stessi

Immaginiamo il caso del Sig. Rossi che sia titolare di due conti correnti: su di uno confluiscono i guadagni della propria attività e l’altro serve alla gestione dei risparmi familiari. È possibile che il correntista faccia un bonifico dal suo conto professionale a quello familiare o viceversa? La domanda che ricorre è la seguente: posso fare un bonifico a me stesso? Sì, è possibile fare un bonifico a se stessi trasferendo il denaro da un conto ad un altro. In questi casi, però, si deve prestare particolare attenzione ai dati che si inseriscono in causale al momento della compilazione. Alcune indicazioni sono presenti qui.

Che cos’è il giroconto e come funziona

Solitamente l’operazione che consente di trasferire del denaro da un conto ad un altro intestato alla stessa persona prende il nome di giroconto. Si tratta di un vero e proprio spostamento di denaro da un conto ad un altro di cui si risulta intestatari. In questi casi il conto sul quale si trasferisce il denaro può essere anche cointestato. Se prendiamo l’esempio di sopra è possibile che il sig. Rossi trasferisca del denaro dal proprio conto professionale a quello familiare cointestato con la moglie.

Tempi di attesa per il trasferimento

Una volta che si ha eseguito l’operazione, si dovrà attendere qualche giorno per il trasferimento di denaro. Se i conti correnti sono dello stesso istituto bancario, ci vorrà una manciata di giorni, qualche giorno in più per banche differenti. Se uno dei due conti correnti è all’Estero, è possibile che l’attesa sia dell’ordine di una decina di giorni lavorativi. Ad ogni modo, eseguendo le operazioni correttamente, il correntista può trasferire i risparmi da un conto all’altro direttamente dai propri servizi di home banking.