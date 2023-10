I dolci sono da sempre protagonisti della cucina italiana. Dalle torte alle crostate passando per i dolcetti regionali sono davvero tante le opportunitá per chi ama il genere. Oggi si andrà alla scoperta di due favolosi dolci perfetti per la colazione ma anche per la cena.

I dolci, come altri piatti sono alla base della cucina italiana. Tanti amano prepararli anche come forma di affetto nei confronti dei loro amici o parenti. Preparare i dolci può sembrare difficile ma in molti casi è davvero un qualcosa di semplice. Oggi si andrà a scoprire la preparazione di una torta di mandorle senza farina e di una tortina con le pere. Soluzioni ideali per terminare un pasto o per iniziare la giornata con il piede giusto. Infatti, soprattutto la torta di mandorle senza farina e perfetta per essere accompagnata al latte. Ma come si preparano queste due torte? Andiamo a scoprirlo insieme.

2 dolci perfetti per la colazione davvero facili e veloci da cucinare

La torta di mandorle senza farina è molto semplice da preparare e sarà pronta in circa un’ora. Per prima cosa bisognerà procurarsi delle mandorle, delle arance, delle uova, del liquore, dello zucchero e del burro. In primis sistemare le mandorle in forno e farle tostare, una volta pronte lasciarle raffreddare prima di tritarle. Si consiglia, poi, di lasciarne qualcuna da parte. Poi, lavare con cura le arance e grattugiarne la buccia cercando di non intaccare la parte bianca che potrebbe rendere amaro il dolce.

In una terrina lavorare le uova con lo zucchero fino a ottenere un composto molto spumoso, a questo punto aggiungere le mandorle, mescolare con un cucchiaio e unire il succo di arancia. Da aggiungere, poi, la buccia grattugiata rimasta e gli albumi. Da ultimo fare cuocere per circa un’ora in forno preriscaldato a 180 gradi. Per il secondo dessert a base di pera procurarsi della pasta sfoglia, delle pere, mezzo limone e della gelatina di albicocca. Per prima cosa utilizzando un mattarello stendere la pasta sfoglia fino a ottenere uno spessore di 4 mm ritagliandone un disco di circa 25 cm da sistemare sopra una teglia. Procedere spennellando con l’acqua e bucherellandola. Servirà, poi, cospargere il disco di pasta con un cucchiaio di zucchero disponendovi le fettine di per. Da ultimo far cuocere la sfogliata in forno a 190 gradi per circa 20 minuti prima di toglierla dal forno. 2 dolci perfetti per la colazione davvero facili e veloci

Quanto costa

Preparare queste due torte sarà davvero economico. Dobbiamo acquistare semplicemente delle arance, delle uova, delle pere, della farina oltre a mandorle e burro. Il costo dipenderà molto da dove si andrà a fare la spesa, tendenzialmente meno di 30 euro.

