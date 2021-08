I colpi di fortuna non vengono sempre da soli, a volte bisogna cercarli. È proprio questo il caso di cui vogliamo parlare oggi.

Magari sappiamo che piccoli oggetti quotidiani hanno un valore nascosto.

Ci sono collezionisti che pagano cifre esorbitanti per ottenere degli oggetti rari.

Anche i soldi che usiamo ogni giorno possono avere un valore aggiuntivo che ignoriamo. Solitamente, pensiamo che questi oggetti di valore siano antichi o introvabili. Invece, potremmo averli sotto gli occhi ogni giorno.

Oltre all’antichità ci sono altri parametri che rendono un tesoro gli oggetti comuni. Questi possono essere moderni come nel nostro caso. Si può vedere, infatti, che pochissimi sanno che queste particolari banconote da 5 euro possono valere una piccola fortuna.

Non solo la vecchia moneta

Solitamente, sentiamo parlare di lire particolari che oggi valgono molto. Ci mettiamo a cercare dentro casa o chiediamo a chi è più anziano se ne ha conservate.

Oppure, spesso, vediamo che sono le monete il principale interesse dei collezionisti. Perché su queste sono incise raffigurazioni diverse, in base all’anno e al Paese. Con queste caratteristiche, è più facile che si trovino monete più rare di altre.

Possiamo vedere ad esempio, in quest’articolo, che se possediamo questa moneta da 2 centesimi possiamo ritenerci fortunati perché vale molto di più.

Ma non sempre è così, anche gli euro dei nostri giorni possono nascondere un tesoro. Più precisamente, nel nostro caso, non parliamo di monete ma di banconote.

Il numero di serie

Quello che ci interessa oggi è il numero di serie delle banconote da 5 euro. È questa la particolarità che attrae i collezionisti.

Trovare questo numero è molto semplice. Si trova sul retro di ogni banconota di 5 euro. È costituito da una lettera e 11 numeri o da due lettere e 10 numeri.

È un identificativo per ogni banconota, come il nostro codice fiscale. In base ad alcune caratteristiche può dare un valore particolare alle banconote.

Pochissimi sanno che queste particolari banconote da 5 euro possono valere una piccola fortuna

Verificare quali siano le banconote che cerchiamo è molto semplice. Basta controllare il numero di serie di cui abbiamo parlato prima.

I 5 euro di cui stiamo parlando possono valere ben 100 euro. Se pensiamo a quante volte troviamo e usiamo questo taglio, capiamo che potremmo avere un piccolo tesoro.

Ma cosa cercano i collezionisti? I numeri di serie che danno valore a queste banconote hanno delle caratteristiche particolari.

Devono essere costituiti da un unico numero ripetuto per tutto il codice. Oppure, deve costituire una sequenza numerica e cioè 0123456789. In ultimo, può essere un numero palindromo. Ciò significa che possiamo leggere la serie da sinistra o da destra senza che cambi il numero.

Adesso non ci rimane altro che mettere mani al portafoglio e sperare in un colpo di fortuna.