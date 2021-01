Il miglior modo per far fare i bisogni al cane è uscire di casa e portarlo a spasso. Qualunque padrone lo sa benissimo. Chi ha un cucciolo o un cane anziano, però, sa anche che il nostro amico peloso può doverla fare in casa. Ci sono casi, infatti, in cui cuccioli e cani anziani non riescono a tenere i propri bisogni. E capita anche di dover tenere in casa un cane per motivi di salute.

Come fare in questi casi? Bene, ci vengono in aiuto le traversine. Queste sono semplicemente dei tappetini morbidi e assorbenti. Il cane può fare qui i suoi bisogni in tutta tranquillità senza sporcare ogni angolo di casa. Molti si domandano cosa fare se il proprio cane non è capace a usare le traversine. Non preoccupiamoci! Oggi, il Team di ProiezionidiBorsa svelerà i pochi trucchi per insegnare al cane a fare i bisogni sulla traversina.

Le piccole azioni strategiche

Prima di tutto togliamo i tappeti che abbiamo in casa. In questo modo sarà più difficile che il cane si sbagli e centri il nostro tappeto invece della traversina. Quindi mettiamo quattro o cinque traversine in giro per casa. I punti scelti dovrebbero essere non troppo isolati ma allo stesso tempo non troppo affollati.

Un’altra cosa da fare per incentivare i cani a fare i bisogni sulla traversina è tenerla sempre pulita. Sostituiamola dopo due o tre pipì e puliamola subito dagli altri bisogni. Inoltre, aggiungiamo più traversine una di fianco all’altra se vediamo che il nostro cane si sbaglia a prendere la mira.

Pochi trucchi per insegnare al cane a fare i bisogni sulla traversina

Insegnare al proprio cane a usare le traversine può non essere facile. Per incentivarlo a utilizzarle, portiamo il nostro cane sopra a una traversina in alcuni momenti ben precisi. Per esempio, facciamolo quando si sveglia da un sonnellino, dopo aver giocato e dopo aver mangiato e bevuto. Se vediamo che il nostro cane fa i bisogni sulla traversina, premiamolo subito con uno snack gustoso e con tanti complimenti.

Infine, non sgridiamo il nostro cane se all’inizio non fa sempre i bisogni dove deve. Invece, puliamo subito la scena del misfatto. Disinfettiamo per bene ed eliminiamo gli odori. Così il nostro amico a quattrozampe sarà meno tentato a rifarlo!

