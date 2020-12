Quando si parla di animali domestici non possono che venirci in mente i cani. Vicini a noi da millenni, questi animali si sono guadagnati il titolo di miglior amico dell’uomo. E non potrebbe essere altrimenti! Chi non conosce nessuno che ha qualche cane? Probabilmente pochissime persone!

Tra le razze di cani più famose, compare quella preferita dalla Regina Elisabetta II. Chi ha guardato la serie TV The Crown avrà già in mente di quale tipo di cane stiamo parlando. Infatti, in diverse scene si vedono scorrazzare per le sale di Buckingham Palace dei piccoli cagnetti paffuti. Si tratta dei Welsh Corgi Pembroke! Sono cani davvero eccezionali e non è un caso che la Regina li ami così tanto. Ecco allora 3 motivi per innamorarsi del Corgi, il cane preferito dalla Regina Elisabetta.

Delle caratteristiche inaspettate

La stazza e la forma del Corgi potrebbero trarci in inganno. La bassa statura e le zampe corte possono portare a pensare a un cane pigro e poco attivo. In realtà, il Corgi è un animale esuberante e pieno di energia. Prima di diventare un cane da appartamento, infatti, il Corgi era un cane pastore. Usato nelle fattorie gallesi per radunare le mucche, questa razza di cane ha sviluppato una resistenza inimmaginabile. Risulta quindi perfetto per chi ama fare passeggiate e attività fisica insieme al proprio fido!

Inaspettatamente il Welsh Corgi Pembroke è un ottimo cane da guardia. Di conseguenza scegliere un Corgi come compagno di vita è ideale soprattutto se abitiamo in campagna o nei boschi. Infatti, questo piccolo cane ama abbaiare e non esita ad avvertire il padrone di qualunque movimento sospetto! Questa caratteristica, però, può rivelarsi un problema se abitiamo in un condominio, specialmente in uno in cui i cani non sono graditi.

Il Corgi è anche un cane molto intelligente e sensibile. Inoltre è molto socievole. Proprio grazie a tutte queste caratteristiche il Corgi si presta ad essere addestrato. Gli si possono infatti insegnare sia piccoli trucchi sia esercizi di agility. Insomma, con i cani preferiti dalla Regina Elisabetta non si smette di divertirsi!