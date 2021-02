Quando ci sono di bambini in casa non tutti i cani sono adatti. Ce ne sono alcuni molto irruenti che potrebbero creare dei problemi e altri che potrebbero reagire male ai comportamenti dei bambini.

Inoltre, è sempre bene ricordare che il cane non è un giocattolo. Bisogna valutare attentamente se si è disposti a prendersene cura per i successivi dieci o quindici anni.

La scelta del cane, poi, dovrà essere fatta in relazione allo spazio, al tempo che si potrà dedicare e al luogo in cui si vive.

Il cane di cui si tratterà oggi è un cagnolino di piccole dimensioni perfetto per le famiglie in cui ci sono bambini.

Si tratta del cane Bolognese, piccolino, tutto bianco e ricciuto di origini italiane. Pochi sanno che questo cane dolcissimo è perfetto per tutta la famiglia.

Caratteristiche

Il cane Bolognese è un cagnolino molto gioioso e solare che si adatta benissimo alla vita di appartamento.

Tuttavia, nonostante si adatti a vivere in casa, ha bisogno di fare molto movimento per sfogarsi e non perdere la sua forma.

Essendo un vero e proprio cane da compagnia necessita di stare con il suo padrone. Infatti, essere lasciato solo per tanto tempo lo renderà molto triste.

Molto allegro e vivace basterà poco per renderlo felice, correre in un prato rincorrendo un pallina sarà per lui il massimo della gioia.

È molto affettuoso sia con la sua famiglia che con le altre persone. Oltre al fatto che va molto d’accordo con gli altri cani.

Per questo motivo, si consiglia di prendere due cani nel caso in cui si debba stare fuori casa per molto tempo. Si faranno compagnia e sentiranno meno la solitudine.

Grazie alla sua ottima indole è il cane perfetto per le famiglie con bambini, anche molto piccoli.

Cura

Nonostante abbia tantissimo pelo tende a perderne pochissimo.

Sarebbe meglio spazzolarlo quotidianamente per evitare che il pelo si increspi e si rovini.

Tende a sporcarsi poco e per questo motivo non necessita di bagni frequenti.

Una caratteristica di questa razza è la lacrimazione abbondante. Per evitare il formarsi di macchie sotto agli occhi bisognerà pulire gli occhi del cucciolo frequentemente.

