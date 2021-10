La dieta mediterranea, per la gioia di chi ama mangiare sano, abbonda di alimenti gustosi e al contempo amici della salute. In ogni stagione i banchi alimentari abbondano di frutta, verdura, legumi e ortaggi di ogni forma e colore. Ed è proprio del colore di alcuni alimenti che tratteremo nel corso dell’articolo, evidenziando che, nonostante le apparenze, potrebbero essere grandi alleati della salute. Infatti, sebbene alcuni alimenti potrebbero apparire anonimi e senza alcuna rilevanza sul fisico, nel corso della lettura scopriremo che non sempre è così.

Pochi sanno che questi ortaggi aiuterebbero a ridurre colesterolo e trigliceridi e regolare la pressione

Come riportato sulle pagine della Fondazione Veronesi, i colori della salute e del buon mangiare sono 5: rosso, verde, viola, giallo/arancio e bianco. Nello specifico, sembrerebbe che gli ortaggi di colore bianco presentino delle caratteristiche davvero interessanti per determinate funzioni.

Infatti, pochi sanno che questi ortaggi aiuterebbero a ridurre colesterolo e trigliceridi e regolare la pressione grazie ai composti che gli conferiscono il colore bianco. L’allicina, ad esempio, è elencata tra le sostanze responsabile della colorazione bianca degli ortaggi ed è proprio questa che interviene su colesterolo e pressione alta.

Quali sono gli ortaggi bianchi?

Ad esempio, per quanto temuti, aglio e cipolla sono una miniera di antiossidanti e alleati della salute cardiaca. Naturalmente questi non sono gli unici, per fortuna dirà qualcuno, perché tra i tanti ortaggi bianchi troviamo anche:

Finocchi;

Cavolfiori;

Funghi champignon;

Scalogno;

Castagne;

Legumi;

Patate;

Frutta secca.

I ceci, ad esempio, sono un altro alimento reperibile tutto l’anno che vanta grandissime qualità alimentari ottime per la nostra dieta. Infatti questi sono ricchissimi di fibre che aiutano la regolarità intestinale e sono una grande fonte di proteine vegetali, in particolare del gruppo B. Inoltre gli elevati livelli di minerali e saponine contribuirebbero a tenere bassi i livelli di colesterolo e trigliceridi.

Ulteriori benefici

Ma non finisce qui perché ortaggi come le patate o come i sopracitati aglio e cipolla presentano grandi quantità di zolfo. Questo minerale comune agli alimenti del sottosuolo viene impiegato nella rigenerazione di unghie e capelli e nella sintesi di insulina.

Infine, grazie al potassio, gli ortaggi di colore bianco sono amici del cuore in quanto questo macro elemento aiuta il mantenimento dei livelli di pressione.

Doverose raccomandazioni

Tuttavia, è doveroso ribadire che una sana alimentazione è indispensabile quanto un corretto stile di vita. Gli sforzi a tavola saranno inutili sulla salute se non uniti ad una regolare attività fisica e un buon mantenimento dei livelli di sonno e stress.

Infine ricordiamo che prima di applicare delle scelte alimentari per determinati disturbi è opportuno consultare il proprio medico.

Approfondimento

