Chi ha i capelli ricci o mossi, probabilmente avrà provato mille prodotti per lo styling prima di trovare quello più adatto ai propri capelli. I capelli ricci sono notoriamente ‘capricciosi’ e difficili da gestire, e hanno bisogno di una mano più delicata rispetto ai capelli lisci. Tra i prodotti indispensabili per la cura dei ricci, c’è la spuma per capelli. La spuma serve per evitare l’effetto crespo e per definire al meglio i singoli ricci. Ma cosa possiamo usare se non abbiamo a disposizione la spuma per capelli o se vogliamo eliminare i prodotti artificiali dalla nostra beauty routine? La natura ci offre molte alternative. Ecco cosa usare al posto della spuma per capelli.

Gel di aloe

L’aloe vera è una pianta che dona infiniti benefici. Infatti ha proprietà antisettiche e idratanti. Può anche aiutarci come infiammatorio e antiossidante. Ma le proprietà dell’aloe vera non sono finite qui! È anche un’alleata preziosa per lo styling dei nostri capelli. Dalle foglie di aloe, infatti, si ricava un gel che può essere un ottimo sostituto alla spuma per capelli tradizionale. Basta staccare una foglia di aloe, rimuovere la parte verde esterna, e raccogliere il gel. Possiamo utilizzare un cucchiaio per staccare il gel dalla foglia. Se sono presenti dei grumi, utilizziamo un mixer per eliminarli. Il gel si conserva per circa una settimana in frigorifero. Utilizziamolo come useremmo la spuma tradizionale: applichiamolo sui capelli ancora umidi, e lasciamo che ci aiuti a ottenere ricci perfetti.

Gel di semi di lino

I semi di lino stanno diventando un ingrediente sempre più comune anche nelle cucine italiane. Sono ottimi come guarnizioni di insalate o primi piatti, ma possono anche aiutarci nella cura dei capelli. Il gel di semi di lino non solo può aiutarci a mantenere la forma dei nostri ricci, ma aiuta anche ad idratare e nutrire la nostra chioma.

Per estrarre il gel, basta far bollire una manciata di semi di lino in un pentolino d’acqua.

Quando l’acqua si sarà raffreddata, si trasformerà in gel. Filtriamo il gel, e utilizziamolo sui capelli al posto della spuma, applicandolo sui ricci ancora umidi.

Per dei ricci sempre perfetti, ricordiamoci di proteggere la nostra chioma anche dal sole.

Ecco cosa usare al posto della spuma per capelli se siamo stanchi dei prodotti artificiali.