La stagione primaverile entra nel vivo delle fioriture di corolle vegetali profumate. Ma stanno letteralmente fiorendo anche molti accessori donna. Scarpe e borse scelgono una palette di colori intensi e vivaci. Come giallo, rosso fragola, blu elettrico, verde giada, rosa confetto.

Le tinte pop sono perfette per sfidare gli ultimi sprazzi di maltempo. Grazie a questa incredibile borsa pop riusciremo a sfidare le giornate di pioggia battente e rivitalizzeremo anche gli outfit più severi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Tracolle e dintorni in colori sgargianti

È in un verde squillante la borsa in cuoio saffiano capace di contenere tutto. Mentre ci sono forti consensi per la borsa blu denim di un grande brand francese che sembra fatta apposta per accompagnare i jeans.

Oltre alle tracolle piccole e tradizionali, sono tornati di moda i secchielli con la chiusura a coulisse. I grandi brand propongono tracolle trapuntate con patta frontale e chiusure con o senza logo in vista. Che non costano meno di uno stipendio da metalmeccanico.

Dovendo investire, la “mini kelly” in rosso geranio o in arancio resta per sempre ed è inossidabile. Così come la “hobo” del 1961, cara alla raffinatissima Jackie Kennedy. Oltre alla solita nappa, i modelli più ambiti e costosi sono realizzati in pelle bottalata o testurizzata.

Bella anche la “peekaboo” in cuoio romano con impunture e chiusura a girello. Per chi sogna il classicissimo matelassé, c’è ora la possibilità di distinguersi con l’aggiunta di volants proprio sulla tracolla.

Grazie a questa incredibile borsa pop riusciremo a sfidare le giornate di pioggia battente e rivitalizzeremo anche gli outfit più severi

Incredibile la borsa pop per sfidare le giornate di pioggia battente e rivitalizzare anche gli outfit più severi. E comunque, occhio ai materiali.

Le tracolline da viaggio più comode sono quelle in tessuto tecnico che si lavano in lavatrice, con stampa 3D. Bella la tracolla verde smeraldo in velluto a effetto rombo.

Sono indistruttibili le borse in ecopelle a strisce larghe e strette che si intersecano fra loro. E attenzione anche ai dettagli.

Le chiusure in galvanica oro si posano su tracolle in nappa. Per i distratti, la belt bag in edizione limitata in nappa, è abbellita con dettagli in ottone placcato e palladio.