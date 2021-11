Prendersi cura dell’orto ci tiene a contatto con la natura. Molti di noi lo fanno per rilassarsi e staccare la spina dagli impegni di ogni giorno. Quest’attività ci permette di avere sempre a disposizione ortaggi salutari e di risparmiare così moltissimi soldi.

Spesso però non tutto va come avremmo immaginato. Gli ortaggi crescono poco, di piccole dimensioni e sono ben diversi da quelli che vediamo al supermercato.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Oggi vogliamo svelare un segreto che ci permetterà di avere ortaggi davvero bellissimi e rigogliosi. Infatti, pochi sanno che per avere ortaggi favolosi da fare invidia basta solo un magico trucchetto consigliato dagli esperti.

Spesso ricorriamo a costosi concimi per ottenere tanti ortaggi stupendi. In alternativa, possiamo usare concimi fai da te da realizzare nella comodità di casa. Ad esempio, il migliore concime naturale per le piante si prepara con un ingrediente inaspettato.

Quello che vogliamo fare con questo articolo, invece, è svelare che basta davvero un solo ingrediente per avere lo stesso risultato.

Se vogliamo sapere di cosa si tratta, consigliamo di leggere fino in fondo questo articolo.

Pochi sanno che per avere ortaggi favolosi da fare invidia basta solo un magico trucchetto consigliato dagli esperti

Tutto quello che dobbiamo fare è preparare uno speciale terriccio usando le foglie di olivo. Per realizzarlo, dobbiamo semplicemente mettere da parte le foglie dell’albero di olivo.

Una volta ammassate, delimitiamo la zona con quattro paletti oppure usando una rete metallica. In questo modo rimarranno in una sorta di recinto e non le perderemo per colpa dei venti.

Con il passare delle settimane, le foglie iniziano a fermentare e poco alla volta si trasformano in humus. Quello che deriva dalle foglie di olivo è un terriccio estremamente ricco di sostanza e dall’alto potere drenante. In questo modo, i nostri ortaggi cresceranno in modo davvero nutrito e rigoglioso.

Il terriccio sarà pronto quando diventerà secco e granuloso. Quando dobbiamo usarlo, consigliamo di mischiare questo speciale terriccio con metà della normale terra. Già con questa proporzione potremo infatti ottenere risultati straordinari.

A cosa serve

Potremo usare questo terriccio per gli ortaggi in vaso e per rinvasare le nostre piante sia da fiore, sia da frutto.

Possiamo utilizzarlo anche per i semenzai, perché questo terriccio è estremamente drenante. In questo modo, potremo risolvere il problema del ristagno idrico.

E infine, possiamo usarlo anche per i trapianti in piena terra se abbiamo zone in cui il terreno è argilloso e pesante.