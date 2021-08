Quando ci si allontana da casa per un viaggio, breve o lungo, è necessario non trascurare alcuni aspetti fondamentali.

Si tratta di aspetti legati agli spostamenti che, se non tenuti in conto, potrebbero trasformare una vacanza meravigliosa in un incubo.

In un precedente articolo si era spiegato al Lettore come scegliere la crema solare migliore al supermercato.

Oggi, invece, si cercherà di fare chiarezza sul tipo di medicinali da portare in vacanza. Le piccole emergenze sono all’ordine del giorno, per questo bisogna avere a disposizione tutto il necessario per affrontarle.

Ci sono alcuni farmaci fondamentali da portare in viaggio, gli stessi farmaci che dovranno essere conservati al meglio durante il trasporto.

Pochi sanno che oltre ai farmaci è importante ricordarsi questa cosa fondamentale prima di partire

Chi soffre di patologie croniche dovrà ricordarsi di portare con sé una adeguata scorta di medicinali e la prescrizione del medico. Eppure pochi sanno che oltre ai farmaci è importante ricordarsi questa cosa fondamentale prima di partire.

Infatti dovranno essere sufficienti per tutta la durata del viaggio ma, nel caso d’imprevisti, ci si potrà recare in una farmacia per acquistarne.

Nel caso di vacanze all’estero, si consiglia di fare compilare la ricetta in inglese chiedendo di indicare anche nome e quantità del principio attivo del prodotto.

Infatti, se nella farmacia estera fosse impossibile reperire il farmaco esatto sarà possibile sostituirlo con un prodotto equivalente. Inoltre, la ricetta sarà importante quando, in alcuni paesi esteri, potrebbe essere necessario giustificare il trasporto di un grande numero di medicinali.

Nel caso in cui si portino siringhe e aghi sarà necessario tenere a portata di mano una prescrizione medica. Servirà come documento a testimonianza della reale importanza dal punto di vista sanitario.

Se si viaggia in aereo i farmaci salvavita dovrebbero essere sempre sistemati all’interno del bagaglio a mano per evitare rischio di smarrimento.

Inoltre, prima di partire controllare a che temperatura vanno conservati. Infatti farmaci come insulina o antibiotici potrebbero diventare dannosi se non conservati correttamente.

Quelli fondamentali da portare in vacanza

Anche chi non assume solitamente farmaci, però, dovrà ricordarsi di mettere in valigia dei prodotti necessari per affrontare il viaggio.

Tra questi farmaci includiamo quelli contro la febbre e gli analgesico.

Inoltre, per contrastare la cosiddetta “diarrea del viaggiatore”, frequente nel caso di viaggi in paesi lontani, sarà sufficiente assumere un antidiarroico.

Sempre in questo caso si consiglia l’assunzione di fermenti lattici utili per ripristinare la flora intestinale.

Ancora, se ci si reca in zone umide dove sono presenti numerosi insetti sarà necessario di dotarsi di spray repellenti.

Sono prodotti spray che, se spruzzati sulla pelle, saranno utili per tenere lontane le zanzare.

Da non dimenticare, poi, pomate contro distorsioni o dolori muscolari e articolari come, ad esempio l’arnica.

Genericamente, poi, si consiglia di portare con sé un piccolo kit di pronto soccorso (garze, cerotti e disinfettante) utile in caso di piccoli traumi.