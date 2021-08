Molti di noi sanno quanto il pesce possa fare bene alla nostra salute. Il suo concentrato di omega 3, le vitamine che contiene e tutti i nutrienti possono davvero aiutare il nostro organismo a rimanere forte e in forma. Basta semplicemente scegliere il tipo di pesce adeguato alle nostre esigenze e iniziare a mangiarlo con regolarità (senza mai esagerare ovviamente).

In questo caso, individuato il tipo più giusto per noi, potremo consultarci con il nostro medico di base per sapere come procedere. Comunque, è assodato che questo alimento faccia benissimo al nostro corpo e alla nostra mente. Ma c’è un punto da non sottovalutare. E si tratta, in questo caso, del metodo di cottura. Infatti, non cucinandolo a dovere, potremmo fargli perdere il suo gusto unico e, inoltre, renderlo meno digestibile del previsto.

Pochissimi sanno che il pesce andrebbe cucinato solo così per rimanere gustoso e digeribile

A spiegare con esattezza il modo in cui cucinare il pesce per non arrivare ad avere problemi digestivi è la Fondazione Veronesi. Infatti, pare ci sia un modo esatto e specifico in cui cuocere il pesce per evitare che perda il sapore ma soprattutto le sue preziose proprietà. Molti tendono a sottovalutare la consistenza di questo cibo e spesso, con i loro metodi di cottura, fanno perdere all’alimento i suoi principi nutritivi e creano una dispersione di sostanze a causa del calore non indifferente. Infatti, pochissimi sanno che il pesce andrebbe cucinato solo così per rimanere gustoso e digeribile. Per non sbagliare più, ci basterà seguire dei semplicissimi consigli passo passo.

Ecco come cuocere il pesce per poterne sfruttare tutte le proprietà e arricchire il nostro organismo senza sbagliare

Per prima cosa, dobbiamo eviscerare il pesce subito dopo averlo comprato. Infatti, lasciare per troppo tempo alcune parti di questo animale, potrebbe portare a un diffondersi di enzimi che ne rovinerebbero il gusto e le proprietà. Uno dei migliori metodi di cottura è quello al cartoccio dove cuciniamo il nostro alimento in un foglio di carta stagnola. Questo permetterà al nostro pesce di conservare il sapore e ogni nutriente, non causando problemi. Se però volessimo lessarlo, dovremmo tenere a mente una regola fondamentale: mai portare l’acqua a un’ebollizione eccessiva. E, soprattutto, far caso al tempo di cottura, che deve essere sempre il più breve possibile. Solo in questo modo la carne non si indurirà e non ci creerà problemi. Basterà contare 10 minuti di cottura per circa 2 centimetri e mezzo di pesce scongelato, così da non sbagliare.

Approfondimento

Pochissimi lo mangiano ma questo pesce buonissimo combatte il colesterolo cattivo e aiuta la vista