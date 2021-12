Le vie dei borghi e delle cittadine si illuminano a festa nel periodo natalizio, vengono montate le casette di legno e negli stand si possono trovare numerose idee per i regali.

I prodotti dell’artigianato arrivano da tutta la regione permettendo a chi trascorrerà le vacanze senza spostarsi di scegliere prodotti di alta qualità da portare in tavola. Il Natale nelle Marche sembra vivere un periodo di rinascita e sull’onda dell’entusiasmo le iniziative si moltiplicano, soprattutto quelle che hanno i bambini come protagonisti. Gli scivoli e le piste di ghiaccio su cui pattinare ne sono un esempio.

Non mare o montagna, il re del Natale nelle Marche è il mercatino

I mercatini saranno presenti in tutte le provincie sia nelle strade principali che in quelle secondarie, per colorare le vie e renderle ancora più vivaci.

Ogni provincia avrà mercatini specializzati in determinati temi o attività e la varietà di date disponibili coprirà l’intera durata delle festività.

Terminata il 12 di dicembre la manifestazione “Candele a Candelara” con i mercatini dedicati ai lumi in cera, l’attenzione si è spostata a Gradara. I mercatini dell’artigianato made in Italy rimarranno aperti fino a gennaio e la manifestazione “Scopri il Castello di Natale” regalerà un’esperienza tipica di questo periodo. La visita guidata della Rocca Demaniale e del borgo sono quanto mai in tema con il clima natalizio e daranno emozioni uniche a chi vorrà partecipare. Immergersi nelle atmosfere del passato scoprendo itinerari storici è quanto di meglio si possa trovare nella regione.

Ad Ancona, in piazza Plebiscito, gli stand offriranno idee regalo di ogni tipo, dai dolciumi all’abbigliamento, dagli accessori all’artigiano, creando un’atmosfera da fiaba imperdibile.

Diverse variazioni sul tema

In diverse cittadine in cui i mercatini attireranno le persone nel rispetto delle normative Covid sono previsti comunque spettacoli e concerti.

A Genga la magia del presepe vivente con 300 figuranti accoglierà i visitatori nell’ambientazione naturale della Gola di Frasassi come in una riproduzione di Betlemme.

A Castelbellino sarà possibile visitare il più grande albero di Natale dell’intera regione disposto sulla collina dominata dal borgo. Mentre a Civitanova Marche andrà in scena il concerto natalizio della Banda Cittadina e il Gospel di Natale.

Senza distinzione, sia nei borghi che nelle città più importanti ci saranno eventi concertistici e animazione per bambini. La situazione di incertezza creata dalla pandemia verrà affrontata per cercare di dare positività a un periodo difficile per tutti.

Quest’anno, non mare o montagna, il re del Natale nelle Marche è il mercatino, perché ritrovarsi nelle piazze in mezzo alle persone è l’unico modo per tornare alla normalità.