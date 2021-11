Il mondo delle piante potremmo definirlo come un universo dove c’è sempre qualcosa da scoprire. Ė sempre piacevole parlarne ed è sempre sorprendente e gradevole trovare qualcosa di nuovo.

Molti di noi però, pur desiderando piante rigogliose e profumate, in primavera si attivano per raggiungere l’obiettivo. In autunno e in inverno poi tralasciano questo interesse. Nulla di più sbagliato.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Le piante necessitano di cure sempre. In base alla tipologia e al periodo, vi sono delle accortezze che vanno assolutamente fatte.

Ci sono piante che non temono assolutamente l’inverno.

Abbiamo visto, infatti, in un precedente articolo la pianta perfetta per i nostri balconi resistente al freddo e bella da fare invidia ai vicini. Così come abbiamo anche parlato della pianta spettacolare e resistente al freddo che tutti temono ma che farà invidiare il nostro giardino.

Ve ne sono alcune poi che pur non temendo il freddo, in questo periodo, vanno comunque curate per poterle riaverle floride nella bella stagione.

pochi lo sanno ma bisogna potare a novembre questa splendida pianta per averla rigogliosa e profumata in primavera

La pianta di cui vi parleremo oggi è senza ombra di dubbio una delle più conosciute. E molto probabilmente anche tra le più amate e omaggiate.

A molti di noi sarà capitato di dover fare un regalo e di non avere una idea chiara sulla scelta. Oppure di non avere tempo per decidere cosa regalare.

Spesso in questi casi si opta per le piante e i fiori.

E la pianta di cui parleremo oggi, in particolare i suoi splendidi e profumati fiori, sono tra i più regalati. Stiamo parlando della rosa.

Tante le varietà in commercio

Esistono moltissime varietà , una più bella dell’altra. Ė una pianta presente in molti giardini, ma nulla vieta di tenerla in vaso e dove più ci piace.

Tra l’altro il periodo migliore per il rinvaso è proprio la primavera o l’autunno. Le rose però, necessitano di cure, e non solo alla fine dell’estate ma anche in autunno, per poterle poi avere al massimo della loro bellezza in primavera.

Sicuramente a fine estate bisognerà rimuovere i fiori appassiti ed effettuare una prima potatura a questa pianta. Ma quello che pochi sanno, è che dovremo ripeterla anche in questo periodo. Difatti, pochi lo sanno ma bisogna potare a novembre questa splendida pianta per averla rigogliosa e profumata in primavera.

Potare i cespugli di rose a novembre, significa promuovere una crescita sana e quindi avere germogli fioriti e fioriture abbondanti in estate.Sono diverse le tipologie da potare in inverno. Tra queste le rose rampicanti che sono tra le più diffuse.

Vanno tagliati gli steli sottili e deboli, e quelli meno grossi e vigorosi.

Sfoltendo la pianta dei rami danneggiati, le si dà forma per valorizzare al massimo la sua bellezza.

Solo così facendo, quando arriverà la stagione calda, questa pianta sarà pronta a sorprenderci con le sue spettacolari e profumate fioriture.

Approfondimento

Ecco l’elegantissima pianta che spopolerà nelle nostre case perché necessita di pochissime cure