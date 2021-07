Ci sono alcuni libri che hanno fatto la storia e che vengono studiati nelle scuole e nelle università. Perciò ci ritroviamo a conoscere la trama di un romanzo, sappiamo quali sono i suoi personaggi e chi è l’autore. Ma a volte ci accorgiamo che non abbiamo mai davvero letto le pagine del libro di cui parliamo. E, soprattutto, capiamo che solo assaporando ogni parola dell’autore potremo davvero entrare in contatto con la storia. E questo è il caso del romanzo che vogliamo presentare oggi.

Pochi hanno letto questo libro che renderà le nostre giornate estive uniche e magiche

Molti conoscono perfettamente Virginia Woolf e il suo romanzo Mrs Dalloway, ma pochi hanno letto questo libro che renderà le nostre giornate estive uniche e magiche! Si tratta di una storia famosissima e nota alla maggior parte delle persone, ma non tutti hanno davvero assaporato pagina per pagina questa trama bellissima. Ci troviamo all’inizio del 1900 e la protagonista, Clarissa, si trova a comunicare, in una situazione di parallelismo e senza incontri, con Septimus. Il tutto avviene nell’arco di un’unica giornata durante la quale Clarissa darà una festa nella propria casa. Le emozioni e i sentimenti relativi alla vita legano questi due personaggi fino all’inverosimile. E Virginia Woolf riesce a trasportare sulla pagina la sensazione di angoscia e amore che i due provano con un’abilità magistrale da lasciare a bocca aperta.

Mrs Dalloway, una magistrale Virginia Woolf senza tempo

Grazie alla famosa tecnica dello stream of consciuosness, la Woolf evoca le emozioni che sono solitamente legate all’animo umano. Ed essendo tutto così profondo e pieno di significati, accompagnato da uno stile piuttosto complicato, dovremo prestare molta attenzione. Il romanzo di cui stiamo parlando va assaporato lentamente, va capito. Dobbiamo riflettere sulla storia che stiamo leggendo e cercare di entrare nella mente dei personaggi e dell’autrice. Un vero e proprio capolavoro che ci darà l’opportunità di entrare in contatto con il nostro io più nascosto e con la nostra coscienza. E, soprattutto, ci farà pensare alla banalità della vita e ai suoi aspetti più cupi, rimanendo sempre sull’attenti per tutta la durata della lettura.

