Un’esposizione giornaliera ai raggi del sole può avere delle controindicazioni. I rischi maggiori sono quelli che interessano la pelle, soprattutto nel periodo estivo. Come sappiamo è necessario proteggersi dai raggi UV che danneggiano le cellule e provocano invecchiamento cutaneo. Un’esposizione continua e senza protezione comporta ispessimento e secchezza della pelle, comparsa di rughe profonde e macchie. Si arriva persino a conseguenze più gravi come irritazioni, infiammazione degli occhi, edemi e melanomi.

Tra gli inestetismi più comuni dell’invecchiamento troviamo le rughe d’espressione. Queste compaiono a causa della scarsa idratazione durante l’esposizione al sole. Inoltre, ci sono persone più predisposte a questo tipo di inestetismo, proprio per la conformazione del volto e dell’espressione. Esistono però 2 metodi efficaci consigliati per evitare le rughe d’espressione durante l’abbronzatura. La prima cosa da sapere è che la pelle umana è composta per lo più da acqua (60%). Quando ci si espone al sole, fonte principale di vitamina D, la pelle perde liquidi e diventa meno elastica. Ecco che si formano le rughe.

2 metodi efficaci consigliati per evitare le rughe d’espressione durante l’abbronzatura

Nel corso degli anni la pelle inizia a perdere di elasticità. Ciò a causa della minore produzione di collagene, una proteina che rende la pelle liscia, tonica e vellutata. Ecco perché bisogna prendersi cura della propria pelle nel tempo e ci sono vari modi per farlo. Durante l’esposizione al sole, per esempio, esistono delle creme speciali pensate per evitare la comparsa di rughe e macchie.

Insieme alle creme idratanti e protettive, un modo per bloccare l’insorgere di rughe d’espressione è fare un peeling facciale ogni settimana. Questo trattamento ridona alla cute tonicità e la depura delle cellule morte. Anche la dermoabrasione cancella piccole rughe e cicatrici levigando delicatamente la pelle. La seconda accortezza fondamentale riguarda l’alimentazione. Mangiare poca frutta e verdura e bere poco, specialmente in estate, rinsecchisce la pelle e la espone agli inestetismi. Ricordiamo che prevenire e sempre meglio che curare. In ogni caso, per far scomparire qualche ruga d’espressione di troppo usiamo l’acido ialuronico. Oggi è venduto in varie composizioni ed è capace di rimpolpare la cute perfettamente. Per finire, non usiamo gli occhiali solo quando siamo al mare. Indossiamoli ovunque per evitare di strizzare gli occhi e procurarci altre rughe.