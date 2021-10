I primi cambi di temperatura cominceranno a farsi sentire con il mese di ottobre, prima che entrino decisamente con i prossimi mesi e con l’arrivo dell’inverno. Ma come ricordare ancora il caldo trascorso durante l’estate? Ebbene pochi conoscono l’esistenza delle incredibili piante che producono calore e che portano fortuna.

Delle piante particolari

Poco per volta il clima inizia a cambiare, e il bel caldo estivo che ci permetteva di fare delle splendide passeggiate sarà solo un ricordo. Le temperature cominciano ad abbassarsi e anche la natura si adegua, ma non tutta. In effetti ci sono alcune piante che, quando le temperature dell’ambiente s’abbassano, producono calore.

È caratteristico il caso del “cavolo puzzola” o Symplocarpus foetidisus. La pianta ha l’aspetto esteriore di un cavolo a causa delle sue foglie di circa 40-50 cm, ripiegate su sé stesse. Come si può intuire dal significato del nome latino, “fetido”, emana un odore sgradevole e per questo non è interessante da mettere in casa.

Tuttavia ha una caratteristica molto particolare. Questa pianta genera calore mantenendo ad una temperatura costante di circa 20 gradi lo spadice protetto fra le foglie. Così se fuori vi sono meno 15 gradi, lo spadice è a 20 gradi, con ben 35 gradi di differenza. Non a caso d’inverno si nota che attorno ad essa la neve si scioglie, formando il cerchio di una piccola aiuola.

Quelle che producono calore

Altre piante si comportano un po’ come il cavolo puzzola, quelle della famiglia delle Aracea, ma anche ninfee ecc. La caratteristica comune è che sono piante molto antiche e primitive, e che possiedono dei fiori carnosi.

Una pianta d’appartamento, che ha la capacità di far aumentare la sua temperatura con una differenza di circa 35 gradi, è il Philodendron selloum o Little Hope. È una pianta originaria del Sud America, presente soprattutto in Brasile, ma comune nei center garden.

Le foglie sono lobate e di un verde intenso, sembra quasi un piccolo albero. Secondo la NASA, ha la capacità di depurare l’aria di casa dalla formaldeide, dal benzene, dal monossido di carbonio.

Una pianta portafortuna

In Italia cresce l’Arum Italicum o gigaro chiaro. A causa della somiglianza, tranne nel colore, è conosciuto anche come calla selvatica. Si utilizza nei giardini, ma c’è da sapere che la pianta è tossica e provoca avvelenamenti. Tuttavia il suo sapore è veramente disgustoso per cui l’ingestione è difficile. Il suo frutto è una specie di spiga dalle bacche rosse e che adorna qualche giardino.

Era considerata anticamente un simbolo di fertilità e di buon augurio. Chissà se un giorno si troverà il modo di rimpiazzare i termosifoni con qualcuna di queste piante “calorifere”.