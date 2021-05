Pochi conoscono la tecnica infallibile per piante di limone sane e rigogliose a costo zero

Gli agrumi sono i veri protagonisti dell’estate, colorati e deliziosi abbelliscono giardini e balconi con i loro frutti. Inoltre sono anche utilissimi in cucina, perfetti per fare marmellate o altre delizie.

Chi possiede una pianta di limone potrà cercare di moltiplicarla a costo zero usando un semplice trucchetto.

La margotta di limone è un modo facilissimo per propagare i limoni senza eccessiva fatica. Questa tecnica di riproduzione vede la trasformazione di un ramo, anche di un succhione, in una nuova pianta. A differenza della talea, in questo caso il ramo non viene subito tagliato, viene fatta radicare senza dividerla dalla pianta. Il periodo migliore per provare questa tecnica è quello che va da maggio a giugno.

La scelta del ramo deve essere fatta accuratamente prediligendo rami che abbiano almeno un anno di vita. Potrà essere utilizzato anche un succhione, uno di quei rami che non porteranno mai frutti.

Una volta individuato il ramo bisognerà praticare due tagli paralleli attorno al tronco utilizzando un coltello ben affilato distanti circa cinque centimetri.

A questo punto bisognerà fare un taglio verticale ed eliminare la buccia esterna. Per favorire la radicazione sarà utile utilizzare prodotti appositi o dell’aspirina sulla ferita.

Prendere una bottiglia di plastica o un vasetto dello yogurt e tagliarli lateralmente. Questi contenitori di scarto serviranno per creare un cartoccio.

Dopo averli sistemati attorno al taglio sarà necessario inserire della terra all’interno.

Si potrà utilizzare del terriccio universale costituito da torba e ricco di sostanze organiche per fornire alla piantina gli elementi necessari per la crescita.

Disporre, quindi, il terriccio cercando di tenere la piantina al centro del vasetto o della bottiglia. Una volta riempito di terra annaffiare abbondantemente fino a quando l’acqua non fuoriuscirà. Il terriccio dovrà essere sempre mantenuto umido.

Quanto tempo

Il tempo necessario per la radicazione va da pochi mesi fino a otto.

Dopo tre o quattro mesi scoprire la margotta per vedere se ha cominciato a radicare. Si consiglia di aspettare ancora un mese prima di staccarla dalla pianta madre. Passato il tempo necessario potrà avvenire il distacco lasciando il terriccio attorno alle radici e posizionandolo all’interno del vaso. La nuova piantina di limone dovrà essere tenuta in terriccio umido ma non fradicio.

Trapianto

Per il trapianto prendere un vaso in plastica o terracotta e aggiungere la terra. Sul fondo inserire dell’argilla espansa per rendere ben drenato il terreno.

Il taglio del ramo dovrà essere effettuato con delle cesoie ben affilate e disinfettate. Per prima cosa eliminare la bottiglia di plastica o il vasetto dello yogurt per capire dove effettuare il taglio.

Dopo aver effettuato il taglio mantenere compatta la terra inserendola nel vaso. Aggiungere terriccio e concimare con letame.

Come per la pianta madre, poi, anche la margotta dovrà essere tenuta al riparo dalle temperature eccessivamente fredde.

Nel caso in cui fosse necessario, poi, si consiglia di fornire un sostegno al nuovo albero di limone per permettergli di crescere dritto.

Invece, per imparare a potare il limone si consiglia questa lettura.