Sembrerebbe un’idea bellissima per valorizzare la nostra orchidea e invece non lo è affatto. Ci si ritrova così con le orchidee che perdono boccioli e i fiori si chiudono e cadono. Molti si chiedono cosa stia accadendo e in effetti pochi conoscono il gravissimo errore che porta l’orchidea a sfiorire e ad ammalarsi.

Orchidea mon amour

L’orchidea sicuramente è uno dei fiori più belli che esista al Mondo. Non è affatto strano che tutti ne vogliano un esemplare in casa. Purtroppo le condizioni ambientali non sempre aiutano l’orchidea ad adattarsi bene. A questo fatto si aggiunge anche qualche errore innocente, che però potrebbe costare caro alla vita del nostro bel fiore.

Un errore tipico è che presi dalla paura che la pianta non abbia acqua a sufficienza, le si dà più di quel che necessita. Errore grave per le orchidee che rischiano di non amare affatto questo trattamento troppo da madre premurosa. Il vaso dell’orchidea s’innaffia quando è asciutto.

L’errore di accostamento

A volte piace comporre i fiori con piante e oggetti di casa. Si creano degli accostamenti interessanti ma non sempre salutari. Fra questi vi è l’abitudine di mettere le orchidee in prossimità della frutta. Mele e banane sono in maturazione continua e producono un gas, l’etilene, che le orchidee non amano affatto. Non c’è da meravigliarsi se vedremo boccioli e fiori appassire e cadere a causa di questo accostamento. Meglio tener lontane le orchidee da questo tipo di frutta.

Attenzione alle finestre

Le orchidee amano la luce ma non il sole. A volte si pensa di collocarle accanto alle finestre, meglio ancora se l’esposizione è a Nord. In questa posizione il sole non arriva ma la luce è tutta lì. Potrebbe sembrare un’idea fantastica, ma non lo è più di tanto. Soprattutto ora che le temperature cominciano ad abbassarsi, l’orchidea potrebbe non gradire il freddo anche gelido che solo un vetro riesce a trasmettere. Meglio non collocare le orchidee accanto ai vetri.

In effetti le temperature accettate dalle orchidee non sono affatto quelle invernali. L’orchidea è un fiore di origine tropicale e nonostante l’adattamento al nostro clima, le temperature non dovrebbero mai andar giù più dei 15 gradi, meglio se 20. La temperatura bassa è di sicuro un altro fattore che fa ammalare l’orchidea.

Pochi conoscono il gravissimo errore che porta l’orchidea a sfiorire e ad ammalarsi

Potrebbe essere un’idea quella di prendere un termometro che segni la minima e la massima della giornata, e sistemarlo accanto all’orchidea. Si potrà così controllare qual è la temperatura minima che l’orchidea riceve durante la notte.

Le orchidee sono fiori magnifici, ma richiedono qualche attenzione iniziale per trovare subito in casa la loro collocazione ideale.