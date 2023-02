Quali colori scegliere per attirare subito la fortuna e quali evitare secondo un’antica arte cinese

Il Feng Shui è una delle più famose arti cinesi divinatorie. Secondo i suoi dettami è possibile fare scelte e praticare rituali che attirano favori e fortuna. Non tutti credono alla geomanzia, ma sapere cosa suggerisce può invitare a strizzare l’occhio a queste tecniche antiche.

In particolare, il Feng Shui fornisce indicazioni su come organizzare la casa o gli ambienti che viviamo affinché apportino benefici fisici e mentali. Non si tratta di magia ma di consigli pratici che possono giovare alla psiche ed al corpo.

Quali colori scegliere per attirare denaro, salute e benessere nella propria casa

Capita di avvertire la necessità di rinnovare gli ambienti di casa o di dare una sferzata alle proprie giornate. Questa esigenza può derivare da uno stato di non completo benessere. Il Feng Shui suggerisce come fare per migliorare il proprio appagamento. Già l’ingresso di casa deve avere una porta che inviti ad entrare. Un benvenuto a sé stessi, alle persone che entrano nella vostra sfera privata ed anche alla buona sorte.

Le piante sono importantissime nei nostri ambienti. Puoi optare per i tradizionali vasi da sistemare negli angoli della casa o scegliere giardini verticali. Si tratta di pannelli costituiti da piante stabilizzate, scelte in base all’ambiente in cui devono essere posizionate. Sono opere di design e non hanno bisogno di manutenzione. Un’ottima scelta per chi non ha il pollice verde ma vuole avere del verde in casa.

Il Feng Shui suggerisce acqua, candele, cristalli e colore

Per arredare la propria abitazione si può scegliere anche un acquario. Piccolo o grande che sia, apporta pur sempre senso di abbondanza. La presenza dell’acqua è determinante per attrarre ricchezza, l’importante è prendersene cura. Se disponi di un giardino puoi anche installare una fontana in direzione Sud. Secondo l’antica tradizione dovrai inserire 27 monete nell’acqua per attivare l’energia positiva.

Ma quali colori devi scegliere per rifinire la casa? Il verde è il colore dell’equilibrio. Scegliere piante e quadri vegetali sarà già sufficiente per inserire questa tonalità nell’arredamento. Anche il viola porta energia, essendo ottenuto dal mix di blu e rosso. Avere accessori o dettagli viola attirerà fortuna e abbondanza. Essendo un colore impegnativo bisogna fare attenzione a non eccedere, perché potrebbe risultare pesante alla vista.

Il re dei colori porta fortuna e soldi

Vediamo ancora quali colori scegliere per attirare energia positiva nella nostra casa. Il bianco è il più facile da utilizzare e, forse, il più semplice da inserire nelle nostre stanze. La sua luminosità attrae positività ed è adatto in qualsiasi punto della casa. Si abbina perfettamente con ogni altro colore e può essere usato sia per le pareti che per i mobili.

Spargi candele profumate e procurati dei cristalli di quarzo citrino. Questa pietra sembrerebbe capace di attirare abbondanza e amore. Favorirebbe inoltre benessere fisico stimolando la digestione, sollecitando il metabolismo e rinforzando il sistema nervoso e immunitario. Tutto questo non ha naturalmente riscontro scientifico, ma perché non provare?