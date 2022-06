Sono davvero sorprendenti i bambini quando si prendono in giro tra di loro. Nello specifico le femminucce che deridono i maschietti perché avranno la barba e i baffi. Di contro gli “azzurri” che si difendono con un vero e proprio colpo basso, accusando le poverine di avere a che fare con il ciclo mestruale per buona parte della vita. Battute e prese in giro che fanno da bambini, per poi ritrovarsi magari da grandi sposati o conviventi. Sicuramente tutti noi sappiamo bene quanto soffrono le nostre compagne quando sono nel periodo di questo ciclo fisiologico. Per questo motivo, la scienza sarebbe sempre più convinta che ci sia anche una dieta equilibrata da seguire proprio nel periodo del ciclo. Dieta, che grazie a questo studio medico molto interessante, proponiamo alle nostre Lettrici.

Una serie infinita di disturbi fastidiosi

Poche donne ci pensano ma quando hanno il ciclo, potrebbero trarre giovamento da questa dieta suggerita da medici ed esperti. Dal mal di testa al nervoso, dalla sensazione di pesantezza e gonfiore fino alle tantissime voglie a tavola, il ciclo mestruale femminile rappresenta un bel problema. Come spesso accade però, una dieta equilibrata potrebbe venire incontro anche a queste esigenze. Partendo ancora da un presupposto fondamentale, soprattutto in piena estate, che è quello di bere molta acqua. Combattendo, infatti la disidratazione, le nostre quote rosa potrebbero cercare di anticipare il mal di testa e combattere i fastidiosi gonfiori, dovuti alla ritenzione idrica.

Poche donne ci pensano ma quando hanno il ciclo ci sarebbe una dieta perfetta da seguire per facilitare la ripresa dell’organismo e alleviare i dolori

Durante il ciclo, soprattutto se abbondante, calano clamorosamente i livelli di ferro nel sangue della donna. Per questo sarebbe opportuno, come ricordano gli esperti, reintegrare con le verdure a foglia verde, in modo particolare spinaci e cavolfiori. Ricchissimi non solo di ferro, ma anche di magnesio, particolarmente importante, assieme all’acqua, per la prevenzione dei famosi mali di testa. Se vogliamo unire della carne alla nostra verdura, sarebbe meglio virare su: pesce azzurro e carne bianca.

Poiché ricchi di ferro e proteine nobili, ma anche di acidi grassi omega 3, contribuirebbero a ristabilire anche l’umore, donando nel contempo senso di sazietà. Quest’ultimo, assolutamente fondamentale, poi per cercare di limitare la corsa al “cibo spazzatura”, chiamato spesso a gran voce dal ciclo.

