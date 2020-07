Più multe lo stesso giorno. Si pagano tutte o una sola?

E’ possibile prendere più multe nello stesso giorno quando ad esempio si viene ripresi più volte su uno stesso tratto di strada da una telecamera. Ad esempio, quando la multa viene comminata sia all’andata che al ritorno con l’autovelox sullo stesso tratto di strada. Oppure, quando in una zona a traffico limitato viene ripreso più volte dalle telecamere poste nei vari varchi. A questo punto, si ci chiede se si pagano tutte o si è tenuti a pagarne solo una. Per avere una risposta, occorre consultare il Codice della strada, come interpretato. Per andare alla risposta bisogna soffermarsi sul comportamento che ha determinato l’infrazione al Codice della strada e le norme violate.

Più multe nello stesso giorno derivanti da comportamenti autonomi

Crowfunding immobiliare: ROI operazione 11,25%, ROI ANNUO 9,00%! - Scopri di più »

In caso di doppia multa nello stesso giorno, se esse sono riferibili a comportamenti tra loro autonomi e diversi, bisognerà pagare tutte le contravvenzioni per quante sono state le violazioni al Codice della strada. Quindi se, ad esempio, una persona viene ripresa prima da un autovelox per eccesso di velocità e poi passa col rosso, quid iuris? Egli subirà autonomi verbali, che sono tutti da pagare, in quanto dipendenti da condotte tra loro diverse e autonome. Occhio, però, vele lo stesso se l’automobilista passa due volte dallo stesso autovelox, una volta all’andata e un’altra al ritorno, anche se nello stesso giorno o a distanza di poco tempo. E’ lo stesso. Anche in questo caso, bisognerà pagare tutte le multe perché si tratta di comportamenti tra loro diversi e autonomi.

Più multe nello stesso giorno derivanti dallo stesso comportamento

Qui, alla domanda: si pagano tutte le multe o una sola, la risposta non è immediata. Occorre, infatti, distinguere se con lo stesso comportamento si violano più norme, tra loro diverse o uguali.

La prima ipotesi ricorre quando, con la medesima condotta, vengono trasgrediti divieti differenti posti dal Codice della strada. Si pensi a un conducente che non solo attraversa con il rosso, ma viola anche i limiti di velocità. In questi casi, si applica la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo. Questo è quanto stabilisce il Codice della Strada. Si può verificare, poi, che con stesso comportamento si violino più norme tra loro identiche. Si pensi a chi, sulla stessa strada, viene fotografato da due autovelox posti a distanza ravvicinata l’uno dall’altro. Ebbene, anche in questa ipotesi, si applica la regola illustrata in precedenza cioè: la sanzione della violazione più grave aumentata fino al triplo. Questa regola, chiamata cumulo giuridico o concorso formale di violazioni, fa sì che seppure si paga una sola multa, questa viene aumentata fino al triplo.