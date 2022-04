Si dice che fritta sia buona anche una scarpa e in effetti non è un’affermazione così distante dalla realtà. Una frittura croccante e dorata è quanto di più gustoso i nostri fornelli possano offrire, se non fosse per l’inconveniente del cattivo odore. Questo se non contrastato al momento della cottura si diffonderà per tutta casa conferendo un aroma sgradevole e untuoso.

In molti per contrastare l’odore di fritto utilizzano l’aceto ma in realtà più dell’aceto ecco un rimedio naturale dai mille impieghi.

Tanti utilizzi per la casa

Tra le erbe aromatiche più amate in Italia svetta il rosmarino che può essere utilizzato in moltissimi modi. Ad esempio è un’ottima soluzione per profumare gli ambienti e gli armadi, con il vantaggio di tenere distanti i parassiti. Sfogliando i rametti di rosmarino e mettendoli dentro a dei sacchetti traspiranti daranno un ottimo profumo ai cassetti e agli armadi.

Gli stessi sacchetti possono essere utilizzati anche nel bagno o nelle stanze di casa. Volendo possiamo arricchire il diffusore di profumo mettendo insieme della lavanda per un fresco aroma.

Il rosmarino, poi, può essere utilizzato per profumare casa anche mentre si sta pulendo.

Basterà posizionare gli aghi all’interno del sacchetto dell’aspirapolvere per diffondere, grazie al calore dell’elettrodomestico, l’inconfondibile profumo in tutta la casa.

Più dell’aceto ecco un rimedio naturale per eliminare la puzza di fritto in cucina e profumare ogni stanza

Ultime ma non meno importanti sono le proprietà digestive e cosmetiche del rosmarino. Nel primo caso è possibile realizzare tisane e infusi digestivi e dalle proprietà antibatteriche. Nel secondo, il rosmarino, specialmente l’estratto, è utile per il rossore della cute, perdita di capelli e forfora. Insomma in un solo rametto coesistono tanti pregi, tra i quali quello di eliminare la puzza di fritto da casa.

Per fare in modo che la puzza di fritto non pervada ogni angolo dovremo munirci di abbondante rosmarino e foglie di limone. A fianco alla padella dove stiamo eseguendo la frittura, faremo bollire dell’acqua con all’interno il limone e il rosmarino. La forte nota aromatica del rosmarino e quella fresca del limone contribuiranno a contrastare la puzza di fritto.

Infine ricordiamo di tenere pulita la cappa di aspirazione in cucina e di tenere aperte le finestre per qualche minuto dopo la frittura.

