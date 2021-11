Ci sono lavori con contratti a tempo determinato, a tempo indeterminato, a progetto, occasionali. Si può lavorare contenti e certi dello stipendio a fine mese oppure si vive ogni giorno sperando in una chiamata. Ci sono innumerevoli esperienze lavorative, ma è altrettanto vero che si può trascorrere un periodo di disoccupazione triste e con incertezze per il futuro. Tra tutte le tipologie d’impiego una è legata ad alcuni fattori. Parliamo degli impieghi stagionali. Ci sono mesi in cui la richiesta di certe mansioni è maggiore. Pensiamo all’estate, quando si riaprono stabilimenti, ristoranti e attività ricettive presso località balneari. D’inverno ci sono altrettante richieste. In quel periodo, però, data la tipologia di attività più in voga in quei mesi, sono meno le regioni in cui si può trovare lavoro nel turismo. Una di quelle che ogni anno offrono delle possibilità d’impiego è il Trentino Alto Adige.

Questa regione è una meta preferita anche nella stagione estiva, ma è in quella invernale che dà il meglio di sé. Terme, impianti sciistici, località ricche di storia e tradizioni, ottima cucina, sono elementi che attraggono un turismo interno e straniero.

Pioggia di richieste per chi cerca lavoro per la stagione invernale in questa bellissima regione italiana

Fino al 18 dicembre 2021 è possibile mandare il proprio Curriculum vitae per poter essere assunti in questa regione. E le opportunità sono davvero molte. Ecco, dunque, i profili più ricercati:

per il settore cucina: cuochi, aiuto cuoco, pizzaioli, pasticceri, lavapiatti;

per hotel e altre strutture: capi ricevimento, segretari amministrativi, addetti all’accoglienza, portieri; poi maître, camerieri, baristi, personale di pulizia;

per il settore benessere: Spa manager, estetisti, massoterapisti, fisioterapisti, parrucchieri;

in diverse realtà turistiche: animatori, assistenti alla sicurezza, manutentori.

Ecco quindi come candidarsi

Chi cerca un lavoro stagionale può consultare i siti di annunci. Un’alternativa consiste nel contattare l’ufficio risorse umane delle strutture dove si vuol lavorare. Un metodo diretto e veloce per farsi conoscere e ricontattare, poi, è compilare il modulo di richiesta messo a disposizione dall’agenzia per il lavoro di Trento. In questo modello, che si può trovare nella sezione “Winter recruiting”, è possibile indicare:

i propri dati e i vari recapiti (telefonici e di posta elettronica);

titoli di studio, corsi specialistici;

le lingue conosciute;

impiego cercato;

l’esperienza o meno maturata in un determinato settore;

la località in cui si preferirebbe lavorare in Trentino;

se si necessita di un alloggio;

il tipo di contratto richiesto (full time o part time).

Questa pioggia di richieste per chi cerca lavoro per la stagione invernale in questa bellissima regione italiana, quindi, è davvero una buona opportunità da non lasciarsi scappare.