Stiamo entrando a tutti gli effetti nel periodo delle temperature rigide.

Questa è una cattiva notizia non solo per i più freddolosi, già armati di piumino, ma anche per gli appassionati di giardinaggio. Infatti, più si va verso l’inverno e più la natura attorno a noi si fa desolante, soprattutto se non abbiamo scelto i fiori e le piante giuste da sistemare in giardino o sul balcone.

Tuttavia, non è mai troppo tardi per rimediare: arriva dal Giappone la maestosa pianta resistente al freddo che regala colore al terrazzo anche in inverno.

Si chiama Skimmia, o schimmia, e susciterà sicuramente l’invidia dei vicini, perché è davvero bellissima tutto l’anno. Si tratta di un arbusto sempreverde e molto resistente in quanto è in grado di sopravvivere fino a – 10 gradi. Il verde rigoglioso delle sue foglie incontra il rosso acceso delle sue bacche, dando vita ad un interessante elisir cromatico che si mantiene inalterato per tutta la stagione.

Per coltivare la skimmia e prendersene cura, sono sufficienti pochi e semplici accorgimenti.

Innanzitutto, dopo averla piantata in un vaso grande che ne ospiti la crescita per almeno un anno, è bene posizionarla in un angolo piuttosto ombreggiato.

Ricordiamoci poi che si tratta di un arbusto da sottobosco, quindi predilige terra acida e in questo gioca un ruolo essenziale l’irrigazione. Va annaffiata regolarmente anche durante la stagione fredda, prestando attenzione a non esagerare: il terriccio non deve mai inzupparsi.

Un ulteriore consiglio è optare per l’acqua demineralizzata, meno propensa alla formazione di calcare, che, se assorbito, andrebbe a deteriorare il pigmento dei fiori. Ne deriverebbe un tono giallastro, certamente di cattivo gusto.

Se vogliamo che il nostro terrazzo sia un vero e proprio tripudio di colore, possiamo abbinare alla Skimmia un’altra pianta in vaso forte e vivace: l’erica.

Si tratta ancora una volta di un sempreverde che fiorisce abbondantemente in autunno. I suoi fiori presentano una caratteristica forma a campanula e si tingono di tonalità che spaziano dal bianco al violaceo: perfetti per implementare la varietà cromatica del nostro balcone.

L’erica

Per quanto riguarda la sua coltivazione, le regole da seguire sono le stesse che abbiamo precedentemente analizzato per la Skimmia.

È necessario avere un po’ più di accortezza per difenderla dal ragnetto rosso, un acaro che si nutre della linfa, indebolendo la pianta. Se notiamo piccole ragnatele sulle foglie, meglio correre subito ai ripari acquistando prodotti specifici.

