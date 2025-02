Pi coin: cos’è la criptovaluta ‘Green’ che può essere estratta con un semplice smartphone

Un team dell’Università di Stanford ha ideato Pi coin, la criptovaluta che non necessita di costose tecnologie per essere estratta. Il mining di questa moneta, infatti, può essere effettuato anche tramite smartphone, scaricando una specifica app.

Il token nasce dalla cd. Pi Network, la rete decentralizzata che dovrebbe permettere agli utenti privati di guadagnare generando la relativa criptovaluta. Grazie all’applicazione Pi Network ufficiale, l’estrazione dei coin avviene automaticamente e senza costi. Il vantaggio principale di tale sistema è che è stato creato per i principianti e i nuovi investitori, che non riescono a muoversi con maestria nel mercato delle criptovalute. Ma come funziona Pi Network?

Pi Network: quali sono le caratteristiche della nuova rete?

La rete di Pi coin è caratterizzata da uno schema piramidale e mira a essere un punto di riferimento per tutti coloro che vorrebbero minare criptovalute ma non hanno fondi a sufficienza oppure non sono esperti in materia.

La Pi Network, inoltre, ha un consumo energetico contenuto rispetto alle altre blockchain e questo aspetto potrebbe catturare l’attenzione di coloro che hanno a cuore il risparmio energetico e la protezione dell’ambiente.

Per assicurare un aumento crescente del valore di Pi coin, la rete si avvale di un sistema di dimezzamento come quello di Bitcoin. Il tasso di mining delle nuove monete viene dimezzato ogni volta che si raggiungono specifici obiettivi. L’operazione più recente risale al superamento dei 10 milioni di utenti.

App Pi Network: la procedura per installarla sul cellulare

Pur essendo ancora in fase di sperimentazione, è già possibile accedere a Pi Network. Basta scaricare la relativa app da Google Play o dall’App Store di Apple ed estrarre Pi coins direttamente con lo smartphone. Ogni 24 ore sarà necessario riattivare il mining nell’applicazione, con un semplice click.

Per incrementare il tasso di mining, è possibile invitare altri utenti e pubblicare link pubblicitari sui principali social. A differenza delle altre criptovalute, i membri della rete Pi entrano a far parte di un piccolo gruppo formato da 3- 5 utenti affidabili.

Ad ogni nuovo membro è riconosciuto un bonus di benvenuto, aggiunto direttamente al wallet. Al momento, tuttavia, il valore del Pi coin non è ancora stato calcolato, ma bisognerà attendere la fase 3 e la nascita della Mainnet, ufficializzata per il 20 febbraio 2025. La transizione alla Open Network costituisce un traguardo importantissimo per il futuro della criptovaluta Pi, ma è ancora presto per le previsioni affidabili perché bisognerà attendere le reazioni del mercato. Sicuramente sarà necessario tenere sott’occhio la volatilità e il prezzo iniziale (che verrà fissato sulla base di domanda e offerta).

Le informazioni riportate in questo articolo sono a scopo divulgativo e non devono essere intese come raccomandazioni o suggerimenti d’investimento. I dati sono ottenuti da fonti considerate affidabili. Tuttavia, la loro accuratezza, completezza o affidabilità non possono essere garantite.