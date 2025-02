FTSE MIB apre in rialzo 38.456,83 con un +0,28% – Spread a 108 punti

Un altro avvio con segno positivo per Piazza Affari: FTSE MIB apre a +015% a oltre 38 mila punti, con ulteriore crescita a pochi minuti dall’inizio delle contrattazioni. Alle 9:10 l’indice segnava 38.456,83 con un +0,28%.

Titoli delle Banche ancora in positivo: BPM segna già un +1,01%, BPER un +1,54%, Intesa Sanpaolo +0,41, Unicredit +0,18%. Si attende un generale rialzo (cauto) anche per le Borse Europee, dopo che Wall Street ha raggiunto un nuovo massimo storico nonostante le minacce del rialzo dei tassi di interesse e dei dazi in Usa. Francoforte segna un +0,28%, Parigi +0,23%, Madrid +0,22%. Nuovo record per l’Oro che sale a 2.947,23 dollari l’oncia, i futures sul metallo-rifugio crescono dello 0,90% a 2.962 dollari l’oncia.