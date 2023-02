Bruttissima chiusura per il titolo BPER banca che settimana scorsa era stata tra i migliori di del Ftse Mib e che da inizio anno è stato il migliore del settore bancario. Purtroppo alla chiusura del 22 febbraio è arrivato un pessimo segnale per queste azioni nel giorno nero del settore bancario. Quale potrebbe essere lo scenario più probabile per il breve/medio termine.

Il comportamento del settore bancario da inizio anno

I primi due mesi del 2023 sono stati caratterizzati dal forte andamento del settore tecnologico (+32%) e da quello bancario (+26,3%). Le ultime sedute, però, sono state caratterizzate da una accentuata debolezza dei bancari a partire dai big del settore come Intesa Sanpaolo e Unicredit.

In questo contesto ha colpito il forte ribasso di BPER Banca che insieme a Banca MPS e Finecobank ha chiuso la seduta con un ribasso superiore al 4%. Anche Intesa Sanpaolo e UniCredit, però, hanno registrato perdite di circa il 3%. In totale il settore bancario al termine della seduta del 22 febbraio ha visto un ribasso di circa il 3% risultando il peggiore di Piazza Affari

Pessimo segnale per queste azioni nel giorno nero del settore bancario: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo BPER Banca (MIL:BPE) ha chiuso la seduta del 22 febbraio a quota 2,613 €, in ribasso del 4,39% rispetto alla seduta precedente.

Dopo che settimana scorsa le quotazioni erano state tra le migliori del Ftse Mib, un ribasso del 4% non si vedeva da inizio novembre del 2022.

Diversi sono stati i segnali ribassisti che abbiamo registrato in chiusura di seduta.

Innanzitutto le quotazioni di BPER Banca hanno rotto al ribasso il forte supporto in area 2,639 €. Se non interviene subito un recupero di questo livello i prezzi potrebbero accelerare al ribasso. In questo scenario gli obiettivi più probabili potrebbero essere in area 2,464 € e 2,289 €.

Un indicatore basato sul MACD e i volumi scambiati ha dato un segnale di vendita. Infine, anche l’RSI ha dato, tagliando dall’alto verso il basso, un segnale di vendita.

Lo scenario più probabile per il breve/medio termine, quindi, potrebbe essere quello al ribasso.

Le raccomandazioni degli analisti

Per gli analisti che coprono il titolo il prezzo obiettivo medio esprime una sottovalutazione del 26% circa.