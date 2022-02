Proprio stamani il nostro Ufficio Studi ha effettuato dei calcoli sulla probabile area temporale dove potrebbe formarsi il minimo di questa correzione. Le date sono posizionate in marzo o durante il mese di giugno. Oggi si è verificato un pessimo segnale per i mercati azionari che aprono la strada a nuovi minimi rispetto a quelli del 24 gennaio, scadenza di setup. Ieri, è scaduta un’altra data ed ha segnato un massimo relativo. La prossima data è collocata fra venerdì 18 e lunedì 21 febbraio. Si arriverà in queste date con un forte ribasso?

Da questo momento in poi, tranne una repentina inversione rialzista nella giornata di lunedì, al massimo martedì, guarderemo al mese di marzo come prima data per un minimo forse annuale.

Procederemo come al solito per gradi.

Alla chiusura della giornata di contrattazione dell’11 febbraio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.160

Eurostoxx Future

4.070

Ftse Mib Future

26.535

S&P 500 Index

4.418,65.

Il frattale annuale proietta ribassi fino a giugno

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2022.

In blu il grafico dei mercati americani alla chiusura dell’11 febbraio.



Pessimo segnale per i mercati azionari e il ribasso probabilmente riparte verso nuovi minimi

Dax Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore a 15.288. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 15.731.

Eurostoxx Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore a 4.173. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 4.250.

Ftse Mib Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore a 27.030. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 27.325.

S&P 500 Index

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore a 4.527. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 4.401.

Come investire in ottica multidays?

Aprire Short su Dax, Eurostoxx e Ftse Mib e in apertura del 14 febbraio chiudere Long sui mercati americani (aperti il 10 febbraio).

Cosa proiettare per la giornata di lunedì?

Apertura sui massimi e chiusura sui minimi.