I ceci uno tra i legumi più consumati al Mondo, sono una miniera d’oro per la salute. Un alimento completo composto da carboidrati e proteine e sembrerebbero essere ricchi di omega 3 e di fibre.

Estremamente versatili si prestano bene per tantissime ricette, infatti sono utilizzati in tutto il Mondo.

È possibile realizzare dei gustosi primi piatti, ma anche cucinarli in insalata oppure per la preparazione di salse come l’hummus. Una salsa a base di ceci e tahina gustosissima da spalmare su fette di pane e da servire come aperitivo dove intingere le crudités di verdure.

Perché molti non li mangiano?

Tuttavia i ceci sembrano spesso scartati dall’alimentazione di molti, perché spesso dopo averli mangiati provocano gonfiori e dolori addominali indesiderati.

Ma come fare a mangiarli senza avere problemi digestivi?

3 trucchetti facili e veloci per cuocere i ceci secchi e renderli morbidi eliminando il problema del gonfiore alla pancia

Partiamo dicendo che possiamo trovarli in commercio nella variante secca con la buccia o decorticati, o nella variante già pronta.

No gas

Per evitare che i ceci creino gas intestinali e indesiderati gonfiori ci sono dei piccoli trucchetti da seguire. Vediamo quali.

Quelli secchi prima di essere consumati vanno tenuti almeno 12 ore in ammollo. Il tempo che il loro volume nella ciotola raddoppi. L’acqua di ammollo va cambiata almeno 2 volte. Sciacquare i ceci permette di eliminare quanti più oligosaccaridi presenti sulla buccia.

Un altro trucchetto riguarda la cottura. Per attenuare gli effetti dei ceci è possibile aggiungere all’acqua di cottura delle foglie di alloro, l’alga combu o del cumino. Erbe carminative che rendono i ceci più morbidi.

Salare solo a fine cottura così da rendere i ceci più morbidi. Salare prima non ha alcun effetto sul legume. Inoltre è indispensabile che i ceci siano sempre ben cotti mai utilizzare ceci al dente.

Come eliminare la pellicina esterna in 1 minuto

Infine per eliminare la pellicina esterna basterà passarli sotto l’acqua corrente sfregandoli tra le mani. In questo modo la pellicina andrà via in men che non si dica.

Inoltre un altro problema che possiamo riscontrare con i ceci sono i tempi di preparazione che come abbiamo visto sono abbastanza lunghi.

La soluzione potrebbe essere quella di cuocerne in grandi quantità e poi congelarli in vaschette già porzionati.

Se si preferisce possiamo utilizzare quelli in scatola ma meglio farlo raramente.

Chicche di gusto

I ceci sono un ottimo alimento anche per la preparazione dei dolci. Infatti darebbero al dolce anche la quota proteica. Un esempio sono i cioccolatini con i ceci. Basterà miscelare insieme ceci cotti, 1 cucchiaio di burro di arachidi e sciroppo d’agave per dare origine a delle deliziose praline. Dividere il composto in porzioni e creare delle palline da immergere nel cioccolato fondente sciolto. Lasciare raffreddare e il dolce è pronto per essere servito.

Ecco 3 trucchetti facili e veloci per cuocere un alimento sano e buonissimo.

Approfondimento

Non ore ed ore in cucina ma una ricetta facile e veloce per cucinare i carciofi in padella in meno di 10 minuti per un contorno sfiziosissimo