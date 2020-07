Guadagnare oltre il 160 % in una settimana e continuare nella tendenza ribassista. Il caso Trevi Finanziaria Industriale

Il mese di giugno ha visto le azioni Trevi Finanziaria Industriale guadagnare oltre il 160 % in una settimana , oltre il 140% in un mese, senza la tendenza di fondo sia realmente cambiata.

Può sembrare paradossale, ma è proprio quanto successo durante la prima metà di giugno quando a seguito di news societarie (clicca qui per leggere) le quotazioni sono letteralmente esplose al rialzo. Tuttavia, il titolo veniva da una discesa ininterrotta di anni che aveva visto una discesa del 98% dai massimi storici. Si capisce, quindi, come allargando l’orizzonte temporale una pur strepitosa performance non abbia cambiato l”impostazione ribassista del titolo.

Si consiglia, quindi, molta prudenza quando si trada un titolo come Trevi Finanziaria Industriale.

Analisi grafica e previsionale sul titolo Trevi Finanziaria Industriale

Trevi Finanziaria Industriale (MIL:TFI) ha chiuso la seduta del 7 luglio in ribasso dello 0,42% rispetto alla seduta precedente a quota 0,0236€.

Time frame giornaliero

Dopo il boom di inizio giugno, il ritracciamento fisiologico e il successivo rimbalzo altrettanto atteso, è iniziata una discesa lenta, ma inesorabile che sta spingendo le quotazioni verso il I° obiettivo di prezzo in area 0,02105€. Il raggiungimento di questo obiettivo segnerà un momento importante per capire il futuro di Trevi Finanziaria Industriale. La rottura in chiusura di giornata di questo livello, infatti, aprirebbe le porte a un’accelerazione ribassista verso il II° obiettivo di prezzo in area 0,01401€. La massima estensione del ribasso si trova in area 0,00069€.

Nel breve solo il pronto recupero di area 0,02548€ farebbe scattare al rialzo la tendenza in corso.

Time frame settimanale

La proiezione rialzista in corso è rialzista, ma il raggiungimento del II° obiettivo di prezzo in area 0,033€ ha provocato un brusco dietro-front che sta spingendo le quotazioni verso l’importante supporto costituito dal I° obiettivo di prezzo in area 0,021€. Come le quotazioni reagiranno al supporto segnerà il futuro del titolo.

La tenuta favorirebbe la ripartenza al rialzo, in caso contrario dovremmo andare a ricalcolare gli obiettivi ribassisti che in questo momento possiamo stimare essere inferiori ai minimi annuali.

Guadagnare oltre il 160 % in una settimana, quindi, potrebbe non essere stato sufficiente per risalire la china di una discesa ormai pluriennale.