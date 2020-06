Nelle ultime ore su Instagram stanno apparendo centinaia di foto e storie nere. Un insieme di immagini senza sfondo, colori e scritte che fanno chiedere ai più: “Perché tutti su Instagram stanno pubblicando foto nere?”.

La risposta è molto semplice: si tratta dell’iniziativa #blackouttuesday che rende omaggio alla morte di George Floyd e di tutti i cittadini neri uccisi dalle forze dell’ordine.

Cantanti, attori, personaggi dello spettacolo, utenti vari di Instagram, hanno aderito all’iniziativa, pubblicando oggi solo una foto nera in segno di protesta.

Cosa significano queste foto nere pubblicate su Instagram?

L’immagine nera è simbolo di solidarietà. Si tratta di un flash mob virtuale in onore di George Floyd e delle altre vittime appartenenti alla comunità nera statunitense. Le foto sono tutte accompagnate anche dall’hashtag #BlachLivesMatter e #blackouttuesday.

Come funziona l’iniziativa

L’iniziativa è molto semplice, partecipare non richiede grandi sforzi. Si sceglie un’immagine completamente nera, senza colori, paesaggi o oggetti, e si posta sul proprio profilo con gli hashtag sopra indicati.

I VIP che hanno aderito

Dall’NBA a Chiara Ferragni : tutti i grandi VIP hanno postato immagini nere o una variante con la parola MUted al centro.

una variante dell’immagine sempre dominata dal nero. In questa foto viene riportata la parola Muted seguita dal sottotitolo but listening but learning (In silenzio, ma ascoltando e capendo).

Intanto Facebook sciopera

Intanto i dipendenti di Facebook stanno scioperando per la mancata rimozione dei post razzisti pubblicati da Trump. La polemica è soprattutto contro Mark Zuckerberg che, nonostante si dichiari disgustato dalle affermazioni del Presidente americano, crede che la censura sia la strada sbagliata per il cambiamento.

Eccovi svelato il perché tutti stanno pubblicando foto nere su Instagram: un messaggio di solidarietà, di speranza che qualcosa così atroce non ricapita e una silenziosa protesta, per sottolineare quanto la vita di ogni essere umano sia importante e fondamentale.